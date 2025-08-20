【ワシントン＝池田慶太】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は１９日の記者会見で、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた両国の首脳会談の開催場所について、「多くの選択肢が議論されている」と述べた。

開催候補地にはハンガリーやスイスなどが浮上している。

ロイター通信によると、トランプ米大統領とハンガリーのビクトル・オルバン首相は１９日に電話会談し、同国の首都ブダペストでの開催を巡り意見を交わした。ベッセント財務長官は１９日の米ＦＯＸニュースの番組で、ブダペスト開催について「可能性はある」と述べた。オルバン氏は米露首脳と個人的に近い関係にある。

フランスのマクロン大統領は地元メディアに対し、中立国スイスのジュネーブを提案していると明らかにした。過去に露ウクライナ高官の直接交渉が開かれたトルコや、米露と関係が良好なサウジアラビア、カタールなど中東諸国も候補地として取りざたされている。

トランプ氏は１８日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領、プーチン露大統領と個別に会談した後、露ウクライナ首脳会談と自身を加えた３者会談の調整を始めたと発表した。トランプ氏は１９日のＦＯＸニュースのインタビューで「３者会談が行われるなら私は参加し、（戦争を）終わらせる」と決意を示した。