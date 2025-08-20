"½é¤Î½÷À¼óÁê"¤ò¼÷¤°½÷À¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä"¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË"¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤òÃ´¤´¤¦¤È¤¹¤ë¼«Ì±¤Î"¥³¥ì¥¸¥ã¥Ê¥¤"´¶
¢£¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡×
7·î»²±¡Áª¡¢Í¿ÅÞÂçÇÔ¡£¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï±¦´ó¤ê¤Àº¸´ó¤ê¤À¤ÎÀ¯¼£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤³¤«¤ÎÅÞ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢YouTube¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸»ú¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢X¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ê¸»ú¥Ù¡¼¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¤«¤éÈ¿ÏÀ¥³¥á¥ó¥È¤äÈ¿ÏÀÅê¹Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤À¤¬Æ°²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÈ¿ÏÀÆ°²è¡×¤ò¡¢°ìÈÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¤¬¥ê¥¹¥¯¤ä¥³¥¹¥È¤òÉé¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇºîÀ®¤·¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤À¡£
³Î¿®Åª¤ËÆ°²èÀïÎ¬¤ò´Ó¤¯Áê¼ê¤È¤ÎÎòÁ³¤È¤·¤¿¥¹¥¥ëº¹¡£Àµ¸í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬·²¤¬¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òºÇÁ±¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬¾ðÊó¤Î±«¤ò¹ß¤é¤¹»þÂå¤À¡£Æ°²è¤ÎÈ¯¿®Â¦¤¬°ìÊýÅª¤«¤Ä°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ê»þÂå¤ËÁªµó¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Á´¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÂçÇÔ¡¢½°»²¤È¤â¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤ÎÆü¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍø±×¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¯¼£²È¤òÁª¤Ó½Ð¤¹Áªµó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¢£»ØÅ¦¤·¤Æ¤âÍ«¤¨¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤
»²±¡Áª¤Î´Ö¡¢Ê¸»ú¥Ù¡¼¥¹¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÅÞ¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÏÀÄ´¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃÎ¿Í¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Èá¤·¤ß¡¢¶»¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎ¼±¤äÅ¯³Ø¤ä»×¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÅý·×¤ò¼¨¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÆ°²è¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÂçÎ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÊ¸»ú¤ÈÅÅÇÈ¡×¤È¤¤¤¦ÂçÎ¦¤«¤é¡ÈÊÌ¤Î¸À¸ì¤Ç¡É¶«¤ÖÀ¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢°ì¸þ¤ËÆÏ¤¯¤ï¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ËÇ®¿´¤ËÉÕ¤±¹þ¤Þ¤ì¡¢YouTube¤äTikTok¤¬À¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Ê¸»ú¤ÎSNS¤ä¿·Ê¹»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Öµ»ö¤äÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤ê¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤Æ¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡×¤ÈÍ«¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Åö¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆÉ¤Þ¤ì¤â¤·¤Ê¤¤ã¡¢¸«¤Æ¤â¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¤½¤â¤½¤âÊ¸»úÇÞÂÎ¤äÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿®¤¸¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤·¡¢¾ðÊóÀÝ¼è¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¼«Æ°ºÆÀ¸¤Î¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤òÌ¡Á³¤È¸«¤ëÆü¾ï¤Ë»¿À®¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¢£ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê°Õ»×
¤µ¤Æ¡¢Í¿ÅÞÂçÇÔ¡£Áªµó¤ÇÉé¤±¤¿ÁíºÛ¤Î¤¹¤²ÂØ¤¨¡¢¿·ÁíºÛÂÔË¾ÏÀ¤¬»ý¤Á¤¢¤¬¤ë¤Î¤ÏÄÌÎãÄÌ¤ê¤À¡£¤À¤¬Åö¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Ç¹â¤Þ¤ëÀÐÇËÍÀÕÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¹ç°Õ¡¢ÇÀ¶ÈÀ¯ºö¡¢ËÉºÒÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¿¨¤ì¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¹ñ¤ËÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³Åê¤Î°Õ»×¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¡Ö¸¢ÎÏ¤Ë¤¹¤¬¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¸þ¤¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎºÓÇÛ²¼¤ÇÁÈ¿¥¤ËÂ»³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ï¼Ç¤°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤êÃÏÌ£¤µ¤Ë¼ºË¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤À¤¬¡¢ÁªµóÀïË¡¤ÎÊÑ²½¤ËÉé¤±¤¿º£²ó¤³¤½¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¡Ê¼Ç¤°Ê³°¤ÎÀÕÇ¤¤Î²Ì¤¿¤·Êý¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿»°Çò´ã¤«¤éÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÀÐÇË¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
»²±¡Áª¸å¡¢ÍîÁª¤·¤¿¼«Ì±µÄ°÷¤¿¤Á¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿±åÓÍ¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ëÀ¼¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿ÌîÅÞ¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°ÆÄó½Ð¤ò¼è¤êº»ÂÁ¤·¡ÊÎ©Ì±¤Ï½©¤Ø¸«Á÷¤ê¡Ë¡¢Æâ³°¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤Ë¸·¤·¤¤¡£¤·¤«¤âÀÐÇË¼óÁê¤¬Á´Éý¤Î¿®Íê¤ò°Ê¤Æ¶¦¤ËÀ¯¸¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿¹»³´´»öÄ¹¤¬¡Ö»²±¡Áª¤ÎÁí³ç½ªÎ»¸å¤Ë´´»öÄ¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸þÈ¯É½¤ÏÂçÂÇ·â¡£µÍ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¤Ê¤¼´è¤Ê¤ËÂ³Åê¤Î°Õ»×¤ò°®¤ê¤·¤á¤ë¤Î¤«¤È¼ó¤ò·¹¤²¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
À¯³¦¤Ç¤Ï¡ÖÀÐÇË¤Î¤»¤¤¡×¡ÖÀÐÇË¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ç¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·°ì¿§¡£¤À¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢À¤ÏÀ¤Ï¡Ö¡ÊÃÏÌ£¤Ê¤Î¤ÏÇ§¤á¤ë¤±¤ì¤É¡ËÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ëº¨¤ß¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤¬7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¼«Ì±ÂçÇÔ¤ÎÍ×°ø¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¼óÁê¸Ä¿Í¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¿Í¤Ï10¡ó¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¼«Ì±Á´ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï81¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±¤Ï¡ÖÀÐÇË¤Î¤»¤¤¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤½¤â¤½¤â¥ª¥ï¥³¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡ÖÀÐÇË¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤â¤¦¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È¡£
¢£¡Ö¡ôÀÐÇË¤µ¤ó¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Î¿¿°Õ
ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎÉ÷¤¬¹Ó¤ì¤¿»²±¡ÁªÄ¾¸å¡¢X¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë½÷À¥æ¡¼¥¶¤Î´Ö¤Ç¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÀÐÇË¼óÁê»Ù»ý¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¸å³ø¤Ë¼«Ì±¤¬Ã´¤®¾å¤²¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡É¤ÎÃÂÀ¸¤ò·ù¤¬¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¼«Ì±¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤À¤¬¡¢ÅÔ²ñ¡¢ÆÃ¤ËÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç»Å»ö¤ò»ý¤Ä½÷À¤¿¤Á¤Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ëÉ¾È½¤¬°¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âº¬ËÜ¤Ï¼«Ì±»Ù»ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤±¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤ä¤À¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç·ù°´¶¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë½÷¤ËÂÐ¤¹¤ë½÷Æ±»Î¤Î¼»ÅÊ¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÆ¬¤«¤é·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤³¤Î½÷ÀÍ¸¢¼Ô¿´Íý¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤óÀ¯¼£²È¤Ï¡¢¸½Âå¤Î½÷¤òÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸«Åö°ã¤¤¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤â¤¦¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¤½¤ì¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
ÁÌ¤Ã¤Æ2021Ç¯¡¢¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢´ßÅÄÊ¸Íº»á¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢ÌîÅÄÀ»»Ò»á¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï2¿Í¤Î½÷ÀÀ¯¼£²È¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤òÁè¤¦Àï¤¤¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÎò»ËÅª¾õ¶·¤ò´¶³´¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¤¤¿¡£
ºÙÅÄÇÉ¿Ø±Ä¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤100ÂåÌÜ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤ò¡×¤È¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬½Ð¤¿»þ¡¢»ä¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡£ÌÀ³Î¤ËÈ¿È¯¿´¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½÷¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤Ç¤â´î¤Ö¤È»×¤¦¤Ê¤è¡©¡×¡£½é¤Î½÷ÀÁíÍý¡¢¤È¤¤¤¦º×¤ê¤Î¥Ï¥ê¥Ü¥Æ¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤À¡£»ö¼Â¡¢»Ò°é¤Æ¤â¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤Â³¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢½÷À¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤¬¡ÈÁ´½÷À¤ÎÂåÉ½¡É¤Î´é¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï¡¢½÷À³èÌö¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¥³¥ì¥¸¥ã¥Ê¥¤¡×½÷ÀÅÐÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤Ï¡¢½÷À¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ò¼¹Ù¹¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤¤¤ä¤¤Ã¤È·ù¤¬¤é¤»¤À¡¢ÀäÂÐ¤½¤ì¤¬ÌÜÅª¤À¡¢¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ë¡£¤½¤Î¿¿¹üÄº¤¬Âè3¼¡°ÂÇÜÂè2¼¡²þÂ¤Æâ³Õ¤Ç¤Î°ðÅÄÊþÈþ¤ÎËÉ±ÒÂç¿ÃÅÐÍÑ¤È¼º¸À°úÀÕ¼Ç¤¤À¡£¡Ö½÷À¡×¡ß¡ÖËÉ±Ò¡×¤È¤¤¤¦³¨ÌÌ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥¬¥Í¤ÃÌ¼¤ÇÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤Î¡Ö¤È¤â¤ß¤¿¤ó¡×¤ËÇ¯ÇÛ¤Î¥Í¥Ã¥È±¦·¹¥Ô¡¼¥×¥ë¡Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤«¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡Ë¤¬Ê¨¤¤ËÊ¨¤¯Ëµ¤Ç¡¢Æ±¤¸½÷ÀÍ¸¢¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¤¤¤¦½÷À³èÌö¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¼ó¤òÇ±¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½÷ÀËÉ±ÒÂç¿Ã¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤È»Ñ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃËÀ¤Ð¤«¤ê¡£Âç±ü¤ß¤¿¤¤¤ÊÃþ°¦·¿¤Î½÷ÀÅÐÍÑ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÇ¯Ä¹¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤¤½÷¤ò¼«Ê¬¤ÎºÛÎÌ¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×É÷·Ê¤·¤«¸«¤¨¤º¡¢½÷À¤Î¶¦´¶¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤Ç¡¢Åö¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¤Ï³èÌö¤·¤Æµ±¤±¤ëÌ¤Íè¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë¶É¤½¤ì¤Ê¤Î¤«¡×¤È¼ºË¾¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
°ðÅÄÊþÈþ¤ä¹â»ÔÁáÉÄ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÐÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡¢Åö»þ¥¢¥Ù¥¬¡¼¥ë¥º¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¡£¡Ö¤Û¤é¡¢½÷¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¡¢¿·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¤¹¤´¤¤¡¢½÷¤Î¿Í¤À¡¼¡×¡£¡ÖÌÜ¿·¤·¤¤·Á¡×¤ò¤·¤¿À¯¼£²È¤Ë¡¢²¿¤«ÃÎ¤é¤ó¤¬Ãæ¿È¤Î¤Ê¤¤´üÂÔ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤Ï¼ºË¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢»þÂå¤Ç½½Ê¬¤ä¤Ã¤¿¡£À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ÎÉ®Æ¬¤Ë¤Þ¤º¡Ö½÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷ÀÀ¯¼£²È¤ÎÇ½ÎÏ¤ä»ñ¼Á¤Ëµ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢»þÂå¤Î³Ø½¬¸ú²Ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ØÌîÅÄÀ»»Ò¡ÖÁíºÛ¤Ï»ä°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×Áá¡¹¤ÎÇò´ú¤Ç¤âÈà½÷¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù 2021Ç¯9·î26Æü¡Ë
¸½Âå¤ÎÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢½÷ÀÀ¯¼£²È¤ÎÅÐÍÑ¤ä³èÌö¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î½÷À³ÕÎ½ÅÐÍÑ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢·Á¤À¤±¤Î½÷À³èÌö¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¹¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯½÷À¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬É½ÌÌÅª¤Ê¡Ö½÷À³èÌö¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï·Ð¸³Åª¤Ë¤âÂç¤¤¤¤Î¤À¡£
¢£Æ¯¤¯½÷À¤¬µá¤á¤ëÀ¯¼£²ÈÁü
½÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ê¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤À¤·¡ËÅö¤¿¤êÁ°¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢½÷ÀÀ¯¼£²È¤ò¸«¤ë»þ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö½÷¤Î¿Í¤À¡×¤È¤¤¤¦É½ÁØÅª¤ÊÂ°À¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¯¼£²È¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡£Ã±¤Ë½÷À¤À¤«¤é¤ÈÀ¯¼£²È¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤¿¤ê¤»¤º¡¢¤½¤ÎÀ¯ºöÆâÍÆ¤äÀ¯¼£»ÑÀª¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤ë¿¦¶È¿Í¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë·Ð¸³ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä·èºÛ¸¢¤â»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Î²Ô¤®¤«¤éÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤Þ¤äÂ¿¤¯¤ÎÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÏÃÂêÀ¤è¤ê¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºöÄó°Æ¤ä²áµî¤Î¼ÂÀÓ¡£ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸½¼Â¤ËÂ¨¤·¤¿ÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÀ¯¼£²È¤À¡£
¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ½÷ÀÀ¯¼£²ÈÁ´ÈÌ¤Ø¤ÎÈÝÄêÅªÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤«¤Ä¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÀ¯¼£²È¤«¡©¡×¤ÈÀ¯¼£²È¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£À¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¹â¤¤´ð½à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£½÷¤¿¤Á¤Î¡È¸«¤ëÌÜ¡É¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¿Íºà¤ÎÁØ¤ÎÇö¤µ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤½÷ÀÀ¯¼£²È¤ÎÅÐ¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¯¼£°Õ¼±¤Ï¡¢¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£½÷¤¿¤Á¤Î¡Ö¸«¤ëÌÜ¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÍý¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±ÂÎ´¶Åª¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
À¯³¦¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¡ÖÀ¯¼£¥ª¥¿¥¯¡×¤¿¤Á¤Î¶¹¤¤¶¹¤¤ÊÄº¿¶õ´Ö¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¶¥Áè¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ê´è¸Ç¤ÊÃËÀ¼Ò²ñ¤¿¤ë¡ËÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÆÃ¼ì¤Ê´¶³Ð¡×¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î½÷¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î´¶³Ð¤«¤é¤ÏÂç¤¤¤ËÐªÎ¥(¤«¤¤¤ê)¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±¤¸½÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¿¥«ÇÉ¤ÇÉ×ÉØÊÌÀ«µÄÏÀ¤òÉ¡¤Ç¾Ð¤¦¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡ÖÆ±¤¸½÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬°ìÁØ¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¼ºË¾¤È·ù°´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
À¯³¦¤Î½÷À´Ñ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡£¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¼«Ì±¡Ê¤¤¤ä¡¢À¯¼£²È¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¤À¡Ë¤¬º£¸å¡Ö¤â¤¦¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤«¡Ö¤Þ¤À¾¡¤Æ¤ë¡×¤«¤òÊ¬¤±¤ë¾ò·ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
----------
²Ïºê ´Ä¡Ê¤«¤ï¤µ¤¡¦¤¿¤Þ¤¡Ë
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
1973Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉôÂ´¶È¡£»þ»ö¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢À¯¼£·ÐºÑ¡¢»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼¹É®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥ª¥¿¥¯ÃæÇ¯½÷»Ò¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¡Ø½÷»Ò¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ï´é¤Ë½Ð¤ë¡Ù¤Û¤«¡£
----------
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È ²Ïºê ´Ä¡Ë