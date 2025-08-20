8月19日、元AKB48でタレントの西野未姫がアメーバオフィシャルブログを更新。夫の極楽とんぼ・山本圭壱と0歳の愛娘・にこりちゃんと一緒に映画を観に行ったとして、初めての“映画館デビュー”の様子を明かした。

この日更新したブログで、西野は、「この前3人でシナぷしゅの映画を観てきました」と明かすと、映画『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』のポスター前で、娘を抱っこする山本と西野が笑顔で寄り添う3ショットと共に報告した。

さらに、「#にこちゃん初めての映画 #お腹すいた時間と眠い時間が被って #オープニングだけ喜んでその後寝ちゃいました笑」とハッシュタグを添え、0歳の娘らしい自然な反応を明かした。

さらに、「#同じくらいの赤ちゃんもいたのでぐずっても安心だった #今度はご機嫌な時間にリベンジしたいな」と再挑戦への意欲も見せていた。

ファンからは、「にこちゃんザ・女の子〜って感じで可愛い〜」「山本ファミリー可愛すぎる」「3人とも可愛くて素敵」「ほんとお2人にそっくり」「なんかほっこりする」「とても素敵なファミリー」「可愛い家族」などの声があがっている。

西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。育児と仕事を両立しながら、バラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。