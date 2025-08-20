岡山のレフティFWが磐田に期限付き移籍「昇格のために自分の力を全て出して戦います」
J２のジュビロ磐田は８月20日、J１のファジアーノ岡山からFWブラウンノア賢信が期限付き移籍で加入すると発表した。
横浜F・マリノスのアカデミー育ちの24歳レフティは、2019年にトップチームに昇格。その後、讃岐、水戸、沼津、徳島と渡り歩き、今季から岡山に所属していた。今季はここまでリーグ戦で11試合に出場していた。
今回の加入にあたり、189センチ・75キロのサイズを誇るブラウンは磐田のホームページで以下の通りコメントした。
「ファジアーノ岡山から来ました、ブラウンノア賢信です。歴史あるクラブの一員になれたことを嬉しく思います。J１昇格のために自分の力を全て出して戦います」
また岡山を通じては、次のように発信した。
「このたび、ジュビロ磐田へ期限付き移籍することになりました。岡山で過ごした半年間、非常に貴重でかけがえのない経験をすることができました。正直なところ、自分自身が思い描いていたような結果を残すことはできず、悔しい気持ちが強く残っています。しかし、その経験と想いを糧にして、さらに成長するためにこの挑戦を決めました。皆さんに成長した姿を見せられるように頑張って来ます！」
なお、新天地での背番号は79に決定。期限付き移籍期間は2026年１月31日までで、その間の岡山との公式戦には出場できない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
