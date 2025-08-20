ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª°ËÅì»ÔÄ¹¡¡¡¡¸øÌó¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²èÇò»æÅ±²ó¤Ï¡ÖºÛÈ½¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ÆÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¡¡ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬£²£°Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸øÌó¤Ç¤¢¤ë°ËÆ¦¹â¸¶¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²èÇò»æÅ±²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÅìÍÎÂç³Ø¤ò½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄµ×ÊÝ»á¡£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿»þ´Ö¤¬¡ÖÌó£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤Ï¼¿¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÂ³Åê¤òÌÀ¸À¡£Â³ÅêÉ½ÌÀ²ñ¸«¤ÇÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤ÎÇò»æÅ±²ó¤À¡£
¡¡¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤ÏÁ°»ÔÄ¹»þÂå¤Î£²£°£±£¸Ç¯¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï²ñ¸«¤ÇÃæ»ß¤¬¸øÌó¤Î¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß·×²è¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¿åÌÌ²¼¤Ç·ã¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£¸Æü¤Ë°ËÅì»Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤¬ÄûÀµ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤¬¤¹¤Ç¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÂ³ÅêÍýÍ³¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¹©»ö¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¶È¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ºÛÈ½¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ÆÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¸øÌó¤Ç¤¢¤ëÇò»æÅ±²ó¤Ï¤Þ¤ÀÅÓ¾å¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÁ°»ÔÄ¹¤Ï»ö¶È¼Ô¤ÈÈëÌ©Î¢¤Ë³ÎÌó½ñ¤ò·ë¤ó¤À¸å¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Î£±·î¤ËÂðÂ¤µö²Ä¤ÎÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤òÇ§¤á¤Æ»ö¶È¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡££±£¶Æü¤Ë¡Öº£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÎÁ´ÍÆ¤¬¤ä¤Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤½¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤âÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£