SOPHIA¤Î¾¾²¬½¼¤µ¤ó¤¬È¯µ¯¿Í¤Ç¡¢¶¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSOPHIA¡¢SIAM SHADE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦SIAM SOPHIA¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï¡¢8·î20Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¹¹ð¤Î¸í¿¢¤ò¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û¹¹ð¤Î¸í¿¢¤ò¼Õºá
°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸í¿¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤Î¸í»ú¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡ÖÍè½µÃµ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡£Å±µî¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¸í¿¢¤È¤«ÉáÄÌ¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¸í¿¢¤À¤È¤Æ¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤è¡¼¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¡¹Åª¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¡ÄSHAMSHADE¡Ä¤¿¤·¤«¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¸í¿¢¤Î¤ªÏÍ¤Ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö8·î18Æü¤è¤ê·Ç½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢±ØÅ½¤ê¹¹ð¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡ØSIAM SHADE¡Ù¤ÎÉ½µ¤Ë¸í¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SIAM SHADE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂçÊÑ¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸í¿¢¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï19Æü¤Ë¡Ö10/13¡Ê·î½Ë¡Ë2025 SIAMSOPHIA FINAL¡÷TOYOTA ARENA¤Þ¤Ç2¥ö·î¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¸½ºßJR»³¼êÀþ±Ø¡¢Åìµþ¥á¥È¥í±ØÆâ¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç¼¨Ãæ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±Ø¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¡ÖSIAMSHADE¡×¤¬¡ÖSHAMSHADE¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
