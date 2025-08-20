「今日好き」榊原樹里、サロペットで美肌見せ「似合ってる」「めちゃめちゃおしゃれ」
【モデルプレス＝2025/08/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた榊原樹⾥が19日、自身のInstagramを更新。USJでの素肌サロペット姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、素肌サロペット姿がセクシー
榊原は「最近ユニバ率高めうれしいい」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの充実した時間を報告。キャラクターグッズを手にしながら、デニムサロペットを着こなしたスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「サロペット似合ってる」「ユニバ楽しそう」「美肌」「攻めてる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】