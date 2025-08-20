元NGT48荻野由佳、夫と寄り添うマタニティフォト公開「幸せそうで感動」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】元NGT48の荻野由佳が8月19日、自身のInstagramを更新。夫とのマタニティフォトを公開し、出産間近の心境を綴った。
【写真】元NGT48メンバー、夫とのマタニティフォト
荻野は「思い出として、夫婦バージョンでマタニティフォトの撮影もしていただきました」とコメントし、緑豊かな自然の中で撮影された夫との美しいマタニティフォトを公開した。白いワンピースを着た荻野がお腹に手を当て、夫と寄り添う姿が印象的で、「この10ヶ月間、本当にあっという間」「毎回の検診で元気な姿を見せてくれて日々お腹で感じる胎動が私の全ての生きがいになっていました」と妊娠期間を振り返っている。
この投稿に、ファンからは「美しいマタニティフォト」「幸せそうで感動」「お体大切に」「素敵なご夫婦」「出産頑張って」「愛に溢れてる」といったコメントが寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2月16日に「かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。4月に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
