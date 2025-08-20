A¤§! groupËöß·À¿Ìé¡ÖSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡×½Ð±é¼Ô¤ËÂçºåÌ¾Êª¤ò¤ª¤¹¤¹¤á Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¡ÈÂå°Æ¡É¤ÇÂ¨¥Õ¥©¥í¡¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/20¡ÛA¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤ÈÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬8·î20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡×½éÆü°Ï¤ß¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖÂçºå¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¡×¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ë¥¹¥È¥ó¥Ñ¡¼¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÌ¾Êª¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛA¤§! groupËöß·À¿Ìé¡¢Èþ½÷¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°
º£²ó¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëËöß·¡õ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£¡ÖSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡×¤ÏÂçºå¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¥¹¥È¥ó¥Ñ¡¼¤«¤éÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ëöß·¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ´¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤³¾Æ¤¤ò¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¡Ö¤¿¤³¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä¡ª¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¡¢Ëöß·¤â¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ëöß·¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸À¸ì¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÌÜ¤Ç¤â¼ª¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉý¹¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ö²»³Ú¤¬¹¥¤¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¹¥¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹¥¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£1ÅÙµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡×¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç½é±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å29Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ª¥Õ¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦53¥«¹ñ¤Ç1500Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÆ°°÷¿ô¤ò¸Ø¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¡£8·î20Æü¡Á31Æü¡¢9·î2Æü¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC¤Ë¤Æ¡¢9·î6Æü¡¦7Æü¤Ë¤ÏÂçºå¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤Ë¤ÆÍèÆü¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ëöß·À¿Ìé¡õÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢ÂçºåÌ¾Êª¤ò¤ª¤¹¤¹¤á
¢¡¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖSTOMP ¥¹¥È¥ó¥×¡×
