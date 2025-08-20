Aぇ！groupの末澤誠也（30）と草間リチャード敬太（29）が20日、都内でパフォーマンスショー「STOMP ストンプ」（9月2日まで、東京国際フォーラムホールC）来日公演初日囲み取材に出席した。

91年に英国で誕生し、世界53カ国で1500万人以上を沸かせてきた「STOMP ストンプ」が2年ぶりに来日。同ショーはデッキブラシやゴミ箱のふたなど、楽器となったあらゆる物から生み出されるリズムで彩られる体験型パフォーマンスだ。

来日公演スペシャルサポーターに就任した末澤と草間は、この日もショートパフォーマンスを鑑賞。末澤は迫力に圧倒され「ショッピングカート、あんな使い方すんねんやって。あんなぶつけ方したら関西やったら喧嘩になるでって。ワクワクするような気分で見れました」、リチャードも「臨場感がすごかったですね。客席で見ていて自然と体が動き出してるなって横見たら末澤も動いていました」と高揚した。

同パフォーマンスの魅力について末澤は「言語とかがない分、音なので。目で見ても耳で聞いても楽しめるエンターテインメントだと思うので、幅広くたくさんの方に見てほしいです」と力説。リチャードは「エンタメに飢えている方、全ての方に見て頂きたい演目。音楽だったりダンスが好きだったり、いろんな好きがあると思いますが、それぞれの好きにちょっとでも当てはまるような気がしていて。気になったら1回見てみて欲しいです」と呼びかけた。

9月6、7日にはオリックス劇場で大阪公演が行われる。大阪のオススメを問われた末澤は「粉もんじゃないですか？たこ焼き」、草間は「お好み焼き」を提案。末澤も「ぜひ粉もんを食べて欲しい」と、ストンパーたちに関西人らしくナニワの食文化をアピールした。