原宿と四条河原で「亜土ちゃんマーケット」開催、先行販売商品も
ソニー・クリエイティブプロダクツは8月15日〜28日、アーティストの水森亜土さんによる世界観が楽しめる「亜土ちゃんマーケット」を、キデイランド原宿店K-SPOTおよび京都四条河原店にて開催する。
亜土ちゃんマーケット
同企画では、先行販売商品をはじめ、60〜70年代の少女文化を思わせる"レトロカワイイ"アイテムを多数用意する。
先行販売商品は、「フレグランスオーナメント」(各858円)や「シークレットアクリルミラーシール」(660円)、「シークレットスライドポーチ」(495円)。
先行販売商品
購入特典として、オリジナルトートバッグのプレゼントも用意している。
また、水森亜土「亜土ちゃん - ADO MIZUMORI WORLD - 」公式Instagramアカウントにて、抽選で賞品が当たる記念キャンペーンも同時開催する。期間は9月15日まで。
(C) ADO MIZUMORI
