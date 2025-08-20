終戦数日後には「教科書を黒塗りに」…変わり身の早さに困惑した軍国少年の気持ち

今から80年前、終戦を迎え、人々の生活は大きく変わっていました。それは大人だけではなく、子どもも同じです。今まで教育勅語を基本に、軍国主義的思想を叩きこまれていた子どもたちでしたが、8月15日を過ぎて間もなく、その考えをすべて否定するように、新たなる教育が始まりました。

「戦争に負けた」という現実を受け入れることだけでもつらいのに、今まで信じていたものを全面的に否定させられた子どもたちは困惑したに違いありません。

この企画は、『わたくし96歳＃戦争反対』の著者で1945年8月9日に長崎の原爆で両親と3人の弟さんを失った、現在96歳の森田富美子さんへのオマージュです。戦争当時未成年だった方たちの生の声を集め、『わたしが子どもだった頃ーー戦争の時代』というタイトルで、戦後80年連載として不定期で配信しています。

第５回は、第４回に続いて終戦当時10歳だった中本幸太郎さん（仮名）のお話です。前編では、軍国主義教育の中で起きた出来事をお伝えしました。後編では、玉音放送後の子どもたちの生活の変化をお話いただきました。

※体験談をお話いただいた方たちの個人情報を守る意味から、本名ではなく仮名で表記をしています。場所、内容に関してはお話いただいた内容に基づいています。

【プロフィール】

中本幸太郎さん(仮名)

1935年(昭和10年)生まれ。90歳(終戦時10歳)

家族構成 父、母、本人、弟、妹2人(ひとりの妹は終戦後誕生)。8月12日に掲載した松永佳代子さんの長兄。父は中島飛行機勤務のエンジニア

誕生後に一家で上京、終戦前年に縁故疎開、両親の出身地山形県で終戦を迎える。

先生が直立不動で号泣

8月14日、「明日重大放送がある」というニュースを受けて、学校から「明日、臨時登校せよ」と連絡が入りました。夏休みでしたが、8月15日は通っていた上山の国民学校に集められました。校庭に全校生徒が集まって、先生も生徒も”気をつけ“をした姿勢で玉音放送を聞きました。当時、私は4年生になっていました。

これまで“神様”としてあがめていた天皇陛下のお言葉を初めて聞くことができるということだったので、一生懸命耳をそばだてていましたが、実際のところ雑音がひどく、聞いたことのない話し方（言葉遣い）だったので、天皇陛下が何を話されているのかはさっぱりわかりませんでした。周りのクラスメイトも内容が理解できた子はいなかったのではないでしょうか。

でも、前に並んでいた先生たちが直立不動のままで涙を流していたので、心の中で「あ、戦争に負けたんだ」とぼんやり思いました。それでも「日本は戦争に負けた？」と口に出して確認するのがはばかられて、誰にもそのことを聞けませんでした。

ものすごい物資不足で食べる物も分け合って、若い先生や親戚の男性らが次々に戦地に駆り出され、勉強も満足にできない。東京は空襲で焼け野原になり、広島や長崎には「ピカドン」という新型爆弾が落とされたという話を聞いても、当時は軍国少年として生きていたので、「日本が負ける」ことは、それまで一度も考えたことがなかったのです。

親や先生などの大人たちは子どもの私よりも身に染みて戦況の悪さを感じていたと思いますが、それでも現実に「負けた」「降伏した」という事実を一瞬で理解するのは難しかったのかもしれません。みんな茫然自失、という感じでした。

家に帰ってから、家族と戦争に負けたという話をしたかどうかよく覚えていません。父や母も内心では大きなショックを受けていたと思いますが、負けたとて、翌日から私を筆頭に幼い子ども3人を物資不足の中で食わせなくてはならなかったので、落ち込んでいる暇はなかったのではなかろうかと思います。戦争に負けようが生き抜かねば、子どもたちを生かさねばならない、とにかく仕事をして、食糧を手に入れて、子どもたちに食べさせなくてはと必死だったのでしょう。

終戦数日後に、教科書を墨で塗った

それから数日経った頃、新学期が始まる前のこと。学校から「すずりと墨、教科書を持って学校に来るように」と通達がありました。普段の授業では鉛筆を使っていたので、習字でもするのかと思っていたら、先生がやにわに「国語の教科書の何ページ、〇行目から〇行目までを墨で塗れ」と次々に指示をするのです。お国からいただいた教科書に墨を塗る行為は、数日前なら「非国民！」と先生に殴り飛ばされる行為だったので、とまどいました。

修身や社会(歴史・地理)などの教科書などを中心に、軍国主義的な内容や天皇を含む神道思想に関わる記述部分を、先生の指示のもと、生徒は黙々と墨塗りにしていきました。何ページにも渡って真っ黒になる箇所もあって、勉強が好きだった私は自分が覚えてきたことが無駄になってしまうような気がして、なんだかとても残念でした。

この「教科書の墨塗り」は、GHQの指示だったそうです。今考えると、敗戦からわずか数日で全国の小学校にここまで通達されて、墨塗り作業が行われたということは、もっと前から占領後の日本の教育について、アメリカは詳細に調査し、計画を立て、実際の教科書についても綿密な指示書ができていたんだろうなと思います。敗戦後、わずか数日で東京や大阪などの都市部だけでなく、私が住んでいた山形のほか全国の小学校で一斉に墨塗りが行われていた……、すごいことですよね。

新しい教科書は翌年の昭和21年(1946年)、5年生の新学期から使いました。内容は一新されたものだったので、もう墨塗りの必要はありませんでしたが、物資不足のせいでザラ紙製の以前以上に粗末な教科書でした。本を読むのが好きだった私は、新しい本が手に入らないので教科書を読むのを楽しみにしていたので、薄くて粗末な教科書を見てがっかりしたのを覚えています。

戦後、国民学校は新制小学校となり、6年制に。新制中学は3年間の義務教育に、高校は3年間、大学は4年間という今の6・3・3・4年制の学校制度になりました。

街に敵国だった兵隊、「進駐軍」がいる生活

8月15日の敗戦から数日後、当時住んでいた材木屋の倉庫の2階から国道を列をなして走るアメリカ軍のジープを見ました。当時は国道も舗装なんかしていなかったので、盛大に土ぼこりを舞い上げてやってくるジープの隊列は、敵が攻めてくるようで恐ろしかったのを覚えています。後で上山から少し離れた山形寄りの街に進駐軍の基地ができたと聞きました。

進駐軍が私たちに何をするのか大人たちは恐れていたと思います。戦争に負けてアメリカ兵がやってきて、この先自分たちはどんな生活になるのかまったくわからず、「鬼畜米兵」をとくに年頃の娘がいる家は恐れていたと思います。実際、アメリカ兵は酔っぱらってジープを乗り回していたから、よく事故を起こしている現場も見ました。

進駐軍の兵隊さんからチョコレートやガムをもらったという同級生もいましたが、私自身はもらった記憶がありません。母が進駐軍を警戒して、子どもたちをできるだけ早く帰宅させ、学校が終わってからも家の周りで手伝いをさせられていました。私のように、戦後しばらくの間、進駐軍を恐れていた人は少なくなかったと思います。

