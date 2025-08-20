横浜ＦＭ、オナイウ情滋とジョルディ・クルークスを獲得…ヤンマテウスがカタールリーグへの移籍見通しでアタッカー補強

Ｊ１横浜ＦＭは２０日、Ｊ２仙台からＭＦオナイウ情滋（２４）、Ｊ２磐田からＭＦジョルディ・クルークス（３０）を完全移籍で獲得したと発表した。

クラブを通して、オナイウは「歴史あるこのクラブの一員になることができて本当にうれしいです。少しでも早くトリコロールのユニホームを着てピッチに立ち、皆さんと共に戦えるように全力で頑張ります。よろしくお願いします！！」とコメント。クルークスも「伝統と誇りを持つこの特別なクラブに加われることを光栄に感じており、ピッチ内外で全力を尽くします。ファン・サポーターの皆さまと共にすばらしい瞬間を築けることを楽しみにしております」とコメントした。

オナイウはスピードと縦への推進力が武器に今季は１７試合で２ゴールをマーク。左利きアタッカーのクルークスは、今季磐田で２６試合に出場し、３得点９アシスト。福岡、Ｃ大阪でもプレー経験があり、Ｊ１通算でも１０６試合で１１得点。カタールリーグへ移籍するため退団する見通しとなっているＦＷヤンマテウス（２６）の代役として期待される。

オナイウは背番号「１８」、クルークスは背番号「３７」に決まった。