『青のミブロ』芹沢暗殺編の初回放送日12・20に決定で新キャラクタービジュアル公開
テレビアニメ『青のミブロ』の新シリーズ「芹沢暗殺編」の初回放送日が12月20日に決定した。読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜午後5時30分枠にて放送される。あわせて新キャラクタービジュアルが公開された。
【画像】顔面崩壊…上手？ 『青のミブロ』担当編集が描いたイラスト
初回放送日の解禁に合わせて、芹沢暗殺編のキャラクタービジュアルが公開された。これから待ち受ける過酷な展開をまったく予感させない穏やかな表情を浮かべて並んで歩くミブロたち。そんな彼らを待ち受ける一つの結末とは、果たして――。
本作は、のちに新選組となる壬生浪士組、通称ミブロ。譲れない正義が交錯した末に、儚き暗殺が動き出す――。原作は『青のミブロー新選組編ー』へ突入し連載が続く中で、3月にはアニメ1期が最終話を迎え、そして4月には東京と京都で舞台も上演され、まさに「青のミブロイヤー」として盛り上がっている2025年。そんな1年を締めくくる12月に、いよいよテレビアニメ『青のミブロ』の芹沢暗殺編が開幕する。
