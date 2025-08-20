熊本の老舗味噌・醤油会社が、麹の魅力を発信する新店舗オープン--飲食スペースも
山内本店は8月21日、麹の魅力を発信する新店舗「日々麹舎 本店」をオープンする。
日々麹舎本店で販売するメニューや味噌
同社は、創業宝暦元年、274年の歴史を誇る老舗味噌・醤油醸造会社。新店舗が開店するのは熊本城下の風情溢れるエリアで、店舗は登録有形文化財である西村邸を改装したもの。物販スペースと10席限定の飲食スペースを設置する。
飲食スペースでは、山内本店の味噌や醤油を五感で味わう「発酵ごはん」を提供する。熊本県産地「七城米」を伊賀焼の土鍋で炊いたごはん、天草の塩、熊本の老舗「風雅」の海苔、天草産の「みやび鯛」、熊本県産のあか牛や馬肉など、地元の食材を活かしたこだわりの料理を楽しめる。
日々麹舎本店で販売するメニュー
物販スペースでは、人気の「まぼろしの味噌-生-」や、こだわりの醤油などを販売する。
日々麹舎本店限定のまぼろしの味噌
定休日は月曜日。営業時間は物販・飲食ともに10時〜16時。
