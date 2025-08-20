荻野由佳、夫と“ラブラブ”バックハグ “出産直前”に感謝の思い「忙しい中でもしっかり向き合ってケアをしてくれる」
4月に第1子妊娠を発表した元NGT48の荻野由佳（26）が20日、自身のインスタグラムを更新。夫との2ショットを公開した。
【写真多数あり】神々しい…荻野由佳、夫と“ラブラブ”ショット公開
荻野は「思い出として、夫婦バージョンでマタニティフォトの撮影もしていただきました」として、夫との手つなぎ密着ショットや、バックハグショットなどを公開。コメントでは妊娠期間を振り返り、大変さもありつつ「毎回の検診で元気な姿を見せてくれて日々お腹で感じる胎動が私の全ての生きがいになっていました！」とつづった。
また、夫についても言及。「忙しい中でもしっかり向き合ってケアをしてくれる夫にも、感謝！」と感謝した。
そして「出産までのもう少しのこの期間、勉強と準備をもっと頑張ります！」「そして、日々周りの方々に感謝をしながら 残り僅かのこの尊い時間を大切に、丁寧に過ごします！」と結んだ。
