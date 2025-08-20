佐藤健、志尊淳ら「TENBLANK」メンバーとの演奏オフショット大量投稿「今にもみんなの笑い声が聞こえてきそう」「演奏風景にグッときた」
俳優の佐藤健（36）が20日、インスタグラムを更新。自身が企画・共同プロデューサー・主演を務めるNetflixシリーズの話題作『グラスハート』の劇中バンド「TENBLANK」メンバー（志尊淳・町田啓太・宮崎優／※崎=たつさき）らとの撮影オフショットを披露した。
【写真・動画】「今にもみんなの笑い声が聞こえてきそう」佐藤健が披露した「TENBLANK」オフショット11枚
『グラスハート』は、1993年から現在まで書き継がれてきた若木未生の不朽の名作（幻冬舎コミックス）を原作とする青春音楽ラブストーリー。所属していたバンドを理不尽な理由で追われた大学生・朱音（宮崎）が、天才ミュージシャン藤谷直季（佐藤）率いる新バンド「TENBLANK」のドラマーとしてスカウトされることから物語が始まる。
佐藤は、4つのハートの絵文字とともに、4人の楽しそうな様子をとらえた写真や動画を計11枚アップした。
この投稿にファンや視聴者からは「今にもみんなの笑い声が聞こえてきそうな素敵なショット あたたかい場の空気が伝わってきます」「可愛すぎる 演奏風景にグッときた」「みんな勢揃い〜 動画最高すぎます!!!!」「みんな仲良しだし頑張ってる姿も可愛いしめちゃくちゃかっこいい」「皆さんの素敵な笑顔が見られて幸せです」などの反響が寄せられている。
