喪服売り場で…スタッフの“さすがすぎる配慮”に3.7万いいね「神対応」「胸が熱くなった」【ママリ】

急に喪服が必要になり、困っていたら

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「じーんとくる」「思わず涙した」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。

喪服を買うタイミングというのは悩ましいですよね。ちゃんとしたものを1着ぐらい持っておきたいと思いつつ、なかなかそれを買うタイミングがないというのが本音ではないかなと思います。





夏の一時帰国時に急遽喪服が必要になり、デパートのブラックフォーマル売場に駆け込んだ。その時の店員さんの事をふと思い出したので書き留めておく。



黒いワンピースが整然と並ぶ中で何をどう選んだらいいのやら、でも今日明日には買わないと…、というのが全身から漏れ出ていたのでしょう、（続



全てを察したかのような50~60代くらいの女性店員さんが「喪服をお探しですか？」とやって来る。これがまた、神妙でもなく、明る過ぎず、程よい笑顔。「金曜日、お通夜で…」とすがるような私に「そうですか、では暑いですね」と微笑みながら五分袖のものや半袖にジャケット付きのもの、洗濯できるもの色々見せてくれた。「こちらはファスナーが前にあるから、楽に着られますよ」と勧めてくれたのも試着した。試着室で、あぁそうか、ファスナーを上げてくれる人が居なくても1人で着られる、そんな配慮がある喪服なのかと感心した。私の事情には一切立ち入らず、でも必要であろう提案を柔らかにしてくれ流石ベテランと思った。結局背中ファスナーの洗濯NGのものを購入したけど、衣装カバーに包んでくれた後に「喪服ってちょっとした汚れが目立っちゃうでしょ？そんな時はこれでササッと擦ったら綺麗に取れるから」と、自作のスポンジを入れてくれた。色んな想いと向き合う売場、プロってすごいと思った。



親友にこの話をしたら、彼女が数年前喪服を買いに行った際も本当に素晴らしい対応だったと2人で共感しまくった。もちろんたまたまなのかもしれないけど、ブラックフォーマルの販売員は選ばれし人達な気がしてならない。



喪服は実家に保管してる。活躍してほしくないけれど、大切に着ていきたい。

投稿者・りかりんごさんは急きょ喪服が必要になり、デパートの喪服売り場へと行ったそうなのですが、そこで接客をしてくれたスタッフの心遣いに感動したと言います。

さまざまな喪服を見せて試着させてくれたという喪服売り場の店員さん。専門知識があるだけでなく、着用するりかりんごさんの状況を考えつつプライベートに踏み込まない接客は、買う側としてありがたいですよね。



この投稿には「私も感動した経験がある」「経験と知識があるスタッフのはず」などのリプライがついていました。喪服を売るだけでなく、着用するときのことまで考えてくれる接客というのはプロの仕事だなと感じます。



ネットでも服を購入できる時代ですが、接客に感動して大切に着ていきたいと思える服に出会えたことは、とても素晴らしいことですね。さまざまな業界にいるプロのすごさを実感させられるエピソード投稿でした。



困った人を見かけたらどうする？

街中で困っている人を見かけたら、どうしますか？声をかけるかどうかまずは悩んでしまうものだと思います。思いやりを持ちたい気持ちはあるものの、実際に行動に移すまではできないこともあるのではないでしょうか。



投稿者・陽出子(ヒデコ←呼び方)さんがXに投稿していたのは、陽出子さんのお父さんが羽田空港で見ず知らずの人に助けてもらったというエピソードでした。

今日父が福岡から上京しました。

福岡空港で財布を落としてしまったと羽田空港からしょんぼりした声で電話が。

700円持ってるからなんとか電車には乗れると。

その電話を横で聞いていた30代ぐらいの男性が「これを使ってください」と言って、見ず知らずの父に一万円を差し出してくれたそうです。



父は「こんなに沢山頂けない。2千円程で充分です」

と言ったが拒否され

「では後程お礼がしたいのでお名前とご住所を教えて下さい」と言っても

「困った時はお互い様です」

と言ってそのまま立ち去られたそうです。



奇特なお方って本当にいらっしゃるんですね。



今日の11時前の事です。



大阪の方だそうです。



お名前も全くわからないのですが、この場を借りて娘の私からお礼をお伝えしたいと思います。



本当にありがとうございました🙇‍♀️



辛い子供時代を過ごし苦労してきた父にとって、知らない方からの優しさは本当に嬉しかったようです。



このポストがその方に届きますように。

羽田空港に着いてから財布を落としたことに気付いたというお父さん。電車には乗れるものの手持ちが少ないのはさぞかし不安だったでしょう。そのとき電話でのやりとりを聞いていた女性(投稿では男性となっていますが、実際には女性だったそう)が、1万円を差し出してくれたといいます。迷いなく手助けできる行動力がかっこいいですし「困った時はお互い様です」と言えるのはすごいことですね。



この投稿に「泣けて泣けてしょうがありません」「良かったですね」などのリプライがついていました。何かしたいという思いから一歩踏み出して、行動に移せるその勇気は見習いたいものですね。



投稿者・陽出子さんによると手助けしてくれた女性は伊丹で干し芋屋さんをしている方。名前を聞けないまま別れたそうですが、陽出子さんがこのエピソードをXに投稿したことで無事に連絡を取ることができたといいます。現在は多くの方がお店の干し芋を注文なさっているよう。最後までドラマのような素敵な展開ですよね。



SNSがきっかけで改めて感謝の気持ちを伝えられたことも含め、心温まるすばらしいエピソードでした。

愛猫に「最高の鮪の赤身を」飼い主の思い

人間が一緒に暮らす動物たちは、多くの場合が人間より寿命の短い生き物。ペットとして迎え入れる際には、「最後まで面倒を見る」のが最低限の責任となります。今回の投稿者・松尾しより🌸漫画描きさんは、病気で食欲の落ちた愛猫のため、自分のためには行くことのなかった魚屋さんに、人生で初めて足を踏み入れました。



そこで、愛猫が食べてくれることを願い、魚屋さんにある注文をします。それを聞いた魚屋さんは…？

私は生魚を食べないので、人生初魚屋の暖簾をくぐり「1番美味しい鮪の赤み下さい」と、馬鹿みたいな注文の仕方をしたせいか、魚屋さんに「何に使うの？」と聞かれて「病気の猫に」と答えたら「勿体ねぇな！」と言いつつ、甘海老をオマケしてくれた。猫はルビーのような鮪を食べてくれた

病気や寿命のために、愛するペットが食べられなくなる姿を見るのは本当に心が痛みます。少しでもいいから、好きなものだけでもいいから、と飼い主はできることを精一杯、ペットにしてあげたくなりますよね。



この投稿には「今まで食べてきた中で一番美味しいご飯で幸せだったと思います」「魚屋さんとのやり取りが温かく、猫が鮪を喜んで食べた話も心温まります。おまけの甘海老も嬉しいサプライズですね。猫への愛情が伝わる、優しい瞬間でした」「うちの子も最後の時は大好きだったアイスと果物を嬉しそうに目を細めてゆっくりゆっくり食べてました。」といったリプライがついていました。



松尾しよりさんの愛猫は、このときからおよそ1週間後に亡くなったそうです。



ペットの旅立ちを見届けるのは胸が張り裂けるような気持ちですが、最期までしっかりと見送り、これまでの感謝をめいっぱい伝えたいですね。日々、私たちを癒やしてくれるペットたちに改めて感謝を伝えたくなる投稿でした。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）