お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（46）が20日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）で、コース料理についての悩みを語った。

コース料理の話題になり、土屋が「コース料理はね、難しいんだよ。下げないと次が来ないから」と打ち明けると、相方の塙宣之は「貧乏性だから、バイキングとかでこのお皿まだ使えるから、下げなくていいよ、とかね」とセルフスタイルでも気になる様子。「メイプル超合金」安藤なつは、スタッフの手間を考え「店員さんが“これお下げしてよろしいでしょうか？”って来たら、（残りを）口に入れちゃう。食べちゃう」とマイペースに食べられない悩みを明かした。

そんな流れに、土屋は「コース料理ってそうなんだよ、しょうがないんだよ。定食がいいよなあ、結局定食がいいよなあ」としみじみ。安藤が「たまにでも、コースってウキウキしません？」と話を向けたが、土屋は「ウキウキするけど、米と一緒に食いたいじゃんとか。マリアージュが楽しめる。お別れしなきゃいけないから、前のお皿と。全部並べて食べたい」と語った。

さらに土屋は「誰が考えたの？コース料理」とヒートアップ。コース料理の順序として「しかもご飯が最後に出て来たりする、炊き込みご飯とか。それ初めて知った時に、なんでご飯が最後？って」という安藤に、塙は「意味とかいらないもんね」と賛同。「これホント…なんでこういうのでデモが起きないんだろう」と話を大きくして笑わせていた。