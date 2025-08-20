俳優の菅野美穂さんと赤楚衛二さんが、映画「近畿地方のある場所について」大ヒット御礼舞台挨拶に登壇しました。



【写真を見る】【菅野美穂】誕生日のダブルサプライズにおもわず「ヒーハー！」赤楚衛二は「俺がビビっちゃった」





本作はある場所を巡る未体験ミステリーで、8月8日の公開から12日間で観客動員数78.3万人、興行収入10億円を記録。韓国では先週末に封切られ、2025年度公開の日本映画実写ナンバーワンになっていることを伝えられると、2人は「カムサハムニダ！(ありがとうございます)」と大喜び。今週末には台湾で公開される予定で、菅野さんは “アジアの他の国でも公開していくそうなので、呪いが末広がりにアジア全域、遠くまで行くといいなと思います” と笑わせました。

作品に合わせて「一番怖いもの」を聞かれた菅野さんは、 “一番怖いものは、改めて幽霊ですね” と回答。 “前回は「人」って答えたと思うんですけど、「カタコンベ」ってお分かりになりますか？” と、ヨーロッパを中心に作られた地下の共同墓地「カタコンベ」を挙げ、以前ドラマのロケのために訪れた「カタコンベ」のエピソードを披露。 “お墓だから超怖いんですね。カタコンベが一番怖い場所と言えるかもしれません” と話しました。









一方の赤楚さんは、 “虫が怖いです。セミも昔は捕まえられましたけど、今は触りたくもない。カブトムシも昔はカッコいいなと思いましたけど、今は羽音ですら恐怖を感じたりとか” と明かしました。

続いて “最近叫んでしまったこと” を問われた菅野さんは、 “今朝、朝5時15分くらいに朝顔に水をあげたんです。そうしたら、ビビビビビってセミが。セミがうちの朝顔の鉢の中で、ビビビビビって。そうしたらセミが鉢植えの土の上で羽を休めてたんです。ホラーでしたよ” と笑わせました。







そして、8月22日は菅野美穂さんの48歳の誕生日ということで一足先にサプライズでお祝い。驚く菅野さんの前に、生首を模したバースデーケーキが登場。菅野さんは “生首ケーキとは！なんとユニークな！この映画にふさわしい” と笑顔を見せました。







さらに司会から写真撮影のためにケーキに近寄るように案内されると、ケーキの台の中から「赤い女」の幽霊が出現。菅野さん、赤楚さんをはじめ、会場中が悲鳴と笑いに包まれました。赤楚さんも “ああ、ビックリしたー！俺がビビっちゃった” と衝撃を受けた様子。菅野さんが笑いながら「赤い女」とハイタッチすると、再び客席は笑いに包まれました。







感想を聞かれた菅野さんは「ヒーハー！」と一言。爆笑しながら “ありがとうございます” と感謝していました。

【担当：芸能情報ステーション】