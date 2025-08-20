琴葉姉妹の息ぴったりデュエット曲『放課後frappé！』パステル調MVに「かわいい」の声
今回紹介するのは、よじねによる楽曲「放課後frappé！」。
文／村上麗奈
よじねにとって初投稿となる「放課後frappé！」は、双子の歌声ライブラリである琴葉姉妹が歌う、ほんわかと温かな雰囲気が漂う楽曲。
＜午後の授業中に お腹鳴ってどうしよ…＞＜なんか様子へんだね あれははらぺこったな？＞と意思疎通する双子の様子が描かれるAメロ、2人声を重ね＜困ったときは お互い様です！＞と歌うBメロを経て、サビ直前ではビルドアップとともに仲睦まじい会話が繰り広げられる。
2人でシェアしながらスイーツにありつくサビは、琴葉姉妹の何気なくも幸せな日常を覗き見しているようだ。
落ちサビ直前では更に息の合った2人の会話を聞くことができ、平和そのもののやり取りに癒されるばかり。
パステルカラーで描かれる終始にこにこと微笑む姉妹のイラストも、ほのぼのとした可愛らしさに拍車をかけている。
甘いスイーツとともに、琴葉姉妹のやり取りが心を癒してくれる楽曲だ。
本楽曲が収録されたアルバム「scale」が現在配信中。是非チェックしてほしい。
