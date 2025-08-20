¡ÒÆÈÀê¼èºà¡Ó¤Ê¤¼Àîºê¤ÎÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¥é¥Ã¥Ñー¤ËÊÑ¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡© Candee¤ÈDeech¤¬¸ì¤ëÃç´Ö¤È¤Î·èÎö¡¢ÙÇÃ×¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤¢¤Î»ö·ï¡É
7·î¡¢Àîºê»ÔÀîºê¶è¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ò¥¯¥é¥Ö¥Á¥Ã¥¿¡Ó¤ËÂçÀª¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£´ÑµÒ¤ò¤ï¤«¤»¤¿¤Î¤ÏCandee¤ÈDeech¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¤Î¿·À¤Âå¥é¥Ã¥Ñー¤À¡£Àîºê¶è¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¼£°Â¤¬°¤¤¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿ô¥«·îÁ°¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ÎÈá·à¡É¤âµ¯¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê³¹¤Ç2¿Í¤Ïº£¡¢²¿¤ò»×¤¤¡¢²¿¤ò²Î¤¦¤Î¤«--¡£¥é¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ò¼´¤Ë¡ÈÀîºê¡È¤Î¿¼ÁØ¤ò¤¨¤°¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¥ë¥Ý Àîºê¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ëÉôÎÃ¤¬ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
³°¤Ë½Ð¤ÆÃÎ¤ë¡¢Àîºê¶è¤Î°Û¼Á¤µ
É®¼Ô¤Ï2015Ç¯¡¢¸å¤Ë¡Ø¥ë¥Ý Àîºê¡Ù¡Ê¥µ¥¤¥¾ー¡¢2017Ç¯¡¿¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡¢2021Ç¯¡Ë¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¼èºà¤òÀîºê¶è¤Ç»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿JAMDY¤È¤¤¤¦10Âå¤Î¥é¥Ã¥Ñー¤È¡¢¸½ºß¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCandee¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤À¤È¡¢¤¢¤ë»þ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¸å¼Ô¤¬2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖºßÆü¥Ö¥ëー¥¹¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤ÈÍ§¿Í¤ÎÉã¿Æ¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤È¡¢Á°¼Ô¤¬¡ÖÀîºê¶è¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡Ê°Ê²¼¡¢Candee¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡ÒC¡Ó¡¢Deech¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡ÒD¡Ó¤ÇÉ½µ¡Ë¡£
C¡ÖËÍ¤ÏÀîºê¶è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤Ä¾¤·¤¿¤Î¤Ï¥é¥Ã¥Ñー¤È¤·¤ÆÃÏÊý¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£³°¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡ØÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×
Candee¤ÈÆ±¤¸1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎDeech¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤«¤é¤½¤ó¤ÊÀî¸þ¤³¤¦¤ÎÊÌÀ¤³¦¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
D¡ÖÂçÅÄ¶è¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤ËÂà³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£»î¸³¤ò¼õ¤±¤º¤ËÌÌÀÜ¤À¤±¤ÇÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬Àîºê¶è¤ÎÄê»þÀ©¹â¹»¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÀîºê¤ÏÍí¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Å¾Æþ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¡Ø¥È¥¤¥ì¡¢¤É¤³¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¥ä¥Ä¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¡¢¹»Æâ¤Ç¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¤¿¤éÂà³Ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Àîºê¤Ã¤ÆË¡Î§¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é¤½¤¤¤Ä¤È¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤³¤Ç¤Ï²¾¤Ë¡ÒA¡Ó¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Deech¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà¤³¤½¤¬Àîºê¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î°ÆÆâ¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÒA¡Ó¤ÏCandee¤È¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Èー¥«ー»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï¹ð¤Ç¤¢¤ëÇò°æ½¨À¬¡Ê¤Ò¤Ç¤æ¤¡Ë¤È¤âÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¤ä¤¬¤ÆÈà¤é¤Ï¥®¥ã¥ó¥°¥Áー¥à¡ÒOG¡Ó¤ò¥é¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¡ÒOGF¡Ó¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¡£
¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î2³ØÇ¯¾å¤Ç¡¢ÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥®¥ã¥ó¥°¤«¤é¥é¥Ã¥Ñー¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÄó¼¨¤·¤¿¥é¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¡ÒBAD HOP¡Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢Åö»þ¤ÏÀîºê¶è¤Î»ùÆ¸¸ø±à¤ÇÈà¤é¤ËÆ´¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¥µ¥¤¥Õ¥¡ー¡ÊÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ã¥×¤ò¤ä¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£
D¡Ö¥é¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÊBAD HOP¤Î¥êー¥Àー¡áT-Pablow¤ÈYZERR¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡Ë¡Ø¹â¹»À¸RAPÁª¼ê¸¢¡Ù¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÊÀîºê±Ø¶á¤¯¤Î¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡Ò¥¯¥é¥Ö¥Á¥Ã¥¿¡Ó¤ÇBAD HOP¤¬½é¤á¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¡Ê2016Ç¯¡Ë¤ÏËÍ¤é¡¢ÊªÈÎ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
C¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤Îº¢¤ÏÀäË¾¤È´õË¾¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£BAD HOP¤¬ÃÏ¸µ¤«¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡Ø¤¹¤²¤§¡Ù¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ï±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡ÒA¡Ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÒA¡Ó¤Ï·ï¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¹â¹»À¸RAPÁª¼ê¸¢¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¡¢ÃÏ¸µ¡áÀîºê¶è¤ÎÍË¾³ô¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥Ã¥×¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö½é¡¢¡ÒOGF¡Ó¤Ï¡ÒA¡Ó¤¬Î¨¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
C¡Ö¡ÒOGF¡Ó¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬9¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¿¤À·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¥é¥Ã¥×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÒA¡Ó¤ÈËÍ¡¢Deech¤Î3¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
D¡ÖÇò°æ¤Î¥é¥Ã¥Ñー¥Íー¥à¤Ï‟¥Ò¥Ç¡É¤Ã¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤¨¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï‟¥¸¥ç¥ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×
Çò°æÈï¹ð¤Ï¡ÒOGF¡Ó´ØÏ¢¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¥â¥Ö¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤Î¥é¥Ã¥×¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
AK-69¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿Candee¡¢Deech¤È¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î´Ö¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
C¡Ö¡Ê¡ÒOGF¡Ó¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡¢2020Ç¯ËöÈ¯É½¤Î¡Ë¡ØDROP OUT¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ó¥°¤«¤é¥é¥Ã¥Ñー¤ØÊÑ¤ï¤ì¤¿¡×ÇÉ¤È¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÇÉ¤ÎÂÐÎ©¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Çò°æÈï¹ð¤Ï¸å¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
C¡ÖËÍ¤é¤Ï¶Ê¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÈÂÊÂ¤ß¤¬Â·¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£·ë¶É¡¢¡ØDROP OUT¡Ù¤â¤Õ¤¿¤ê¡ÊCandee¤ÈDeech¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢ËÍ¤é¤È¡¢º£¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥¢¥¥é¡ÊAKIRA THE G.O.A.T.¡Ë¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÒOGF¡Ó¤òÈ´¤±¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
ÍâÆü¡¢3¿Í¡ÊCandee¡¢Deech¡¢AKIRA¡Ë¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤ë¡£
C¡Ö¥Ð¥ó¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¡¢ÃÓ¾åÄ®¡ÊÀîºê¶è¡Ë¤Î¤Ò¤Èµ¤¤Î¤Ê¤¤¸ø±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡×
ÙÇÃ×¤·¤¿Â¦¤Ë¤ÏÇò°æÈï¹ð¤â¤¤¤¿¡£
Candee¤ÏÃç´Ö¤ò¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤«¤é1¥«·î´Ö¡¢Å·°æ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°¤Î¥é¥Ã¥Ñー¡áAK-69¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
C¡ÖÆÍÁ³¡¢¡Ø³Ê¹¥¤¤¤¤¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ÎAK¤µ¤ó¤¬¡©¡¡¤¦¤ï¡¢¥ä¥Ð¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡Ø¤Ç¤â¡¢¥°¥ëー¥×È´¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¶Ê¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡Ù¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤ª¤ì¤âÀÎ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡£º£¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢·¯¤â¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÄ¹Ê¸¤ò¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
D¡ÖËÍ¤â¥½¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ºÙ¤«¤¤·Ð°Þ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢T-Pablow¤¯¤ó¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢Èà¤é¤¬È´¤±¤¿¡ÒOGF¡Ó¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¡¢Î¥»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
C¡ÖÁò¼°¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆËÍ¤¿¤Á¤ò¥Ü¥³¤Ã¤¿¡ÒOGF¡Ó¤Î¥á¥ó¥Ðー2¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¼Õ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¤ä¤Ä¤Ï¡¢º£¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«²¶¤¿¤Á¤ËÃå¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤â¤¦µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
²¬ºêºÌºéÍÛ¡Ê¤¢¤µ¤Ò¡Ë¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢°äÂ²¤Ë¤è¤ê¡¢Èà½÷¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤¦Ê¤ÌÌ»Ñ¤ÎÇò°æÈï¹ð¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥®¥ã¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÎ©¤Á¤À¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÌë¤Î½»Âð³¹¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯¤½¤Î»Ñ¤Ï°ÛÍÍ¤Ç¡¢¤É¤³¤«¸ÉÆÈ¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤¢¤Î¤È¤¡¢Çò°æÈï¹ð¤¬²»³Ú¤ò¤ä¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð»ö·ï¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥Ñー¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤ÀCandee¤ÈDeech¤ÏÀ®¸ù¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Î²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ»¤³¤½¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤Î¤À¤È¸åÂ³¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ëÉôÎÃ