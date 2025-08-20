「千原ジュニア」の愛車「カワサキ」に悲劇!? 「朝あんなに調子良かったのに、午後からご機嫌ナナメ」なバイクどんなモデル？

千原ジュニアの愛車に異常事態発生!? その内容とは

お笑い芸人の千原ジュニアさんが自身のインスタグラムを更新し、愛車との様子を報告しました。

ジュニアさんは自身のインスタグラムに「朝あんなに調子良かったのに、午後からご機嫌ナナメ。」と投稿。

【画像】超カッコイイ！ 「千原ジュニア」と愛車の「カワサキ」を画像で見る！

ハッシュタグに「#カワサキマッハ750」と記載されており、千原さんの愛車であることがうかがえます。

千原さんのバイクどんなモデル？（Photo：時事通信フォト）

ジュニアさんは今から4年前、2021年6月に自身のYouTubeで「ジュニアの愛バイク！」と題し、愛車を紹介する動画をアップしていました。

カワサキ「マッハ750SS」は、エンジンに750ccの2ストローク3気筒エンジンを搭載。購入したのは1971年モデルだそうで、ジュニアさんが「別名じゃじゃ馬」と語るほど、加速力と気難しさを特性としています。

なかでも、ジュニアさんがこの車両に強く惹かれた理由のひとつというのが、右2本・左1本という非対称の3本出しマフラー。

「このアシンメトリーめちゃくちゃ好き」と語り、見た目を違和感のある魅力として惹かれたと語ります。

ちなみに、購入する際にタレントのヒロミさんに相談したところ「ダメだよ」「止まること考えて作ってねぇんだからよ」「お前 1回事故ってるんだから絶対ダメだ」と止められたそう。

このため、安全面に配慮してフロントブレーキをダブルディスクに変更したそうで、「先輩の意見はちゃんと受け取りました」と語るジュニアさん。

それ以外は「ノーマルです」とのことで、当時の姿をできるだけ保った状態とのこと。

外観はゴールドがかったオレンジのボディカラーで「モールが好きなんやな」と語り、デザインについて愛着を示す様子も。

その後動画では、ジュニアさんはバイクにまたがり、全身を使ってエンジンをかける場面も。

自身のYouTubeで愛車について紹介しており、「この白煙が2ストたるゆえん」と、特徴的な音や匂いにも愛着を示す様子を語っていました。

また「機嫌を伺いながら乗らないといけない」と語り、首都高でエンストしたエピソードも披露。

「そんなに台数が少ないわけじゃないが、今はめちゃくちゃ高騰してるらしい」とのことで、希少性も高まっているようです。

今回のジュニアさんのインスタグラムの投稿には「音と匂いが最高ですね」「めっちゃかっこいい」「いつ見てもしぶい」「コレ、欲しいー」といったコメントが多数寄せられていました。

なお、翌日には「本日はすこぶるご機嫌」と再度インスタグラムを更新。愛車が再び調子を取り戻したことが報告されています。

ジュニアさんと愛車の姿に引き続き注目が集まります。