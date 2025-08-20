J¥ê¡¼¥¬¡¼ÅÔÁÒ¸à¥×¡¼¥ë¤Ç°¦ºÊ¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ãá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤Î¤´É×ÉØ¡ÖÇï¼ê¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥¤¥¹¥Ç¡¼¡×
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥×¡¼¥ë¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÅÔÁÒ¸(39)¤¬¡¢ºÊ¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂ¼¾åË¨¤µ¤ó¤È¤Îà¥×¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢ËÍ¤Ë¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¡¢·Ð¸³¤ä·Ê¿§¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥×¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¤´É×ÉØ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÆó¿Í¤ÎÅê¹Æ¸«¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÇï¼ê¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥¤¥¹¥Ç¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÔÁÒ¤Ï¥¶¥¹¥ÑÁðÄÅ(¸½¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ)¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£º£µ¨¤ÏJ3¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£2012Ç¯¤ËÂ¼¾å¤µ¤ó¤È·ëº§¡£1½÷¤¬¤¤¤ë¡£