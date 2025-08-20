香港最大級の国際ファッションイベントの日本代表キッズモデル募集開始
Japan Kids Fashion Week運営委員会は8月16日、世界中のキッズモデルが集結する、香港最大級の国際ファッションイベント「Hong Kong Kids Fashion Week 2025」の日本代表キッズの募集を開始した。
Hong Kong Kids Fashion Week 2025
「Hong Kong Kids Fashion Week2025」は、香港コンベンション＆エキシビション・センターで9月5日〜6日に開催。今回で12回目を迎える国際ファッションイベントで、ウクライナ王室メンバー御用達のハイエンドドレスブランドをはじめ、7ブランドの最新コレクションを披露する。
現在、募集している日本代表キッズの対象年齢は、満3歳〜18歳。身長目安は130cm〜185cm。性別・経験不問。選考は、書類審査(プロフィール／モデルカード)とウォーキング動画。応募はフォームで受け付けており、応募多数の場合は早期締切の可能性もあるとのこと。エントリーは無料。
