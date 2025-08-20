3拠点生活の田中律子、沖縄の”海の家”で育てたバナナを披露「凄い収穫」「もうバナナ農家」 10年間で1本→30本に拡大
タレント・俳優の田中律子（54）が20日、自身のインスタグラムを更新。“沖縄の家”で育てているバナナの「成長記録」を紹介した。
【写真】「もうバナナ農家」 3拠点生活の田中律子が沖縄「海の家」で育てたバナナ
現在、東京の自宅、沖縄の「海の家」、緑豊かな「山の家」の3拠点生活を送っている田中。この日は沖縄「海の家」で約10年間育てている立派なバナナを披露した。
「今年のバナナはすんごいぞーー 成長っぷりがハンパないです」と興奮気味につづり、たわわに実るバナナを紹介。充実した表情をのぞかせる田中の姿も写し出されている。
「バナナ育てて約10年、1本だったバナナの木は、勝手にじゃんじゃん生えて広がり、今じゃ30本くらい生えてる そんなバナナーー」とユーモアたっぷりにつづり、「太陽と雨と、沖縄の自然の恵み 感謝していただきまーす」と喜びをにじませた。
この投稿には「凄い収穫ですねー」「素晴らしい」「美味しそうです」「食べてみたい！」「もうバナナ農家ですな」など、さまざまな声が寄せられている。
