閉幕まで2ヶ月弱…人気の「くら寿司」に“高級ラインナップ”登場 イタリア・中国・ベルギー 価格2000円も【一覧】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）で人気の「くら寿司 大阪・関西万博店」のメニューに“高級ラインナップ”が登場する。
【画像】全国のくら寿司で食べれる…万博限定「アホ」など
万博のくら寿司は、「回転ベルトは、世界を一つに。」をコンセプトに、世界最長135メートルの回転ベルトを設置。寿司などのほか、約70ヶ国代表料理を再現した特別メニューを提供している。
高級ラインナップは、3種類。10月13日の閉幕まで販売される。
■大阪・関西万博店限定 世界の料理の高級ラインナップが
イタリア共和国の料理：トリュフクリームパスタ風 2000円
販売期間：8月22日（金）〜10月13日（月）
香り高いトリュフクリーム・黒トリュフソースをたっぷり使用した贅沢な一品。トリュフクリームが麺に絡み、トリュフの奥深い風味とクリーミーなコクのハーモニーをご堪能いただけます。
※お持ち帰り不可
※らーめん麺を使用しております
中華人民共和国の料理：蒸しアワビ オイスターチリソース 2000円
販売期間：8月22日（金）〜10月13日（月）
柔らかく蒸したアワビに特製のオイスターチリソースをかけました。甘みの中に程よい辛みのあるソースは、上品な旨みを楽しめる蒸しアワビと相性抜群です。
※お持ち帰り不可
ベルギー王国の料理：ビスコフ ティラミス 1000円
販売期間：8月22日（金）〜10月13日（月）
ティラミスにキャラメルソースをかけ、ほろ苦さと、大人な甘さが際立つバランスのとれた絶品スイーツ。ベルギーで愛される「スペキュロス」ビスコフをトッピングし、食感のアクセントにもなっています。
※お持ち帰り不可
