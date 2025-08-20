ギャレット ジャパンは8月25日、横浜で開催のクルーズイベント「Poppin' Cruise(ポッピング・クルーズ)」にて、Garrett Popcorn(ギャレット・ポップコーン)の新ライン「Garrett Royale(ギャレット・ロワイヤル)」とシャンパーニュメゾン「Pommery(ポメリー)」のコラボ企画を展開する。

「Garrett Royale」×「Pommery」コラボ企画

"ビンテージな夏のエレガンスと遊び心"をテーマに横浜・みなとみらいの海を舞台とする同イベントでは、特別に設計された限定フレーバーと、ポメリー「POP」とのペアリングによる新感覚アペリティフ体験を提供する。

来場者には、1950年代のフレンチ・リヴィエラスタイルをテーマにしたドレスコードを案内。会場内では、ファッション、音楽、写真を通してカルチャーの融合を楽しめる空間を演出する。

さらに、「Garrett Royale」の誕生を記念し、日本におけるブランドアンバサダー制度のローンチも発表。

当日は、みなとみらいぷかり桟橋にて12時、14時、16時、18時の4回の開催となる。

Poppin' Cruise