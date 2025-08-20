「人魚」奈緒、水中をプカプカ…開放的な“遊泳ショット”に反響「湖水浴？」「フィンランド気持ち良さそう」
俳優の奈緒（30）が20日、自身のインスタグラムを更新。水中遊泳する開放的な写真を披露した。
【写真】「人魚」「気持ち良さそう」プカプカと“水中遊泳”する奈緒
奈緒は、女性ファッション誌『リンネル』10月号（宝島社／発売中）より、自身にとって「念願」だったというフィンランドを巡る様子を紹介する短期連載を担当。水中でのショットやのどかな草原の写真は、フィンランドでのものと思われる。
また、投稿では「美しいキモノ2025年秋号では素敵な木綿のお着物を着せていただきました」とつづり、藍色を基調にした着物姿で笑顔をみせるオフショットも公開した。
「すっかり、癒されてしまった…ぜひお手に取っていただけますように」と話す奈緒に、ファンからは「フィンランド気持ち良さそう」「湖水浴？」「人魚」「美しい」「素敵です」「着物姿も素敵」「和服たまらん」「可愛すぎます」「どちらもステキな写真です」など、さまざまな声が寄せられている。
