“グラビア界の大本命”福井梨莉華、雨のプールで…しっとり大人の姿
徳間書店は「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃』を、28日に創刊する。ネット限定で発売される「特別版」表紙に、福井梨莉華が登場する。
【写真】ダイナマイトボディ！圧巻のグラビアを披露した福井梨莉華
1st写真集の発売も10月29日に決定し、2025年“期待の星”から“グラビア界の大本命”に躍り出た福井が、雨のプールを舞台に、いつもの弾ける笑顔はもちろん、普段はあまり見せたことのない、しっとりとした大人な姿も披露している。
そのほかにも、バスケとダンスを掛け合わせた動画で一躍人気者となったすみぽんこと高倉菫、『佐久間宣行のNOBROCK TV』で見せたピュアなリアクションで瞬く間に時の人となった森脇梨々夏、身長148cmのミニマムボディで話題を集めるアイドルグループ・#Mooove！の姫野ひなの、高校在学中に下着の企業案件を受けて退学処分になるも、圧倒的なビジュアルによってグラビアで大活躍中のちーまきが登場する。
6人ともに、ロングインタビューや、熱があるもの（好きなもの）について聞いた36問36答も収録されている。
