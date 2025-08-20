マクドナルド、今月下旬予定の「ハッピーセット」キャンペーンの開催見送り発表「施策見直しの一環」 『ポケカ』企画めぐり買い占め・転売受け
日本マクドナルドは20日、29日から開催を予定していたハッピーセットのキャンペーン「ワンピースカードゲーム」の開催を見送ると発表した。公式サイトで明らかにした。
【画像】「ハッピーセット」8月9日に配布された「ポケカ」全6種
公式サイトには「ハッピーセットからのキャンペーンについてのお知らせ」との文書が掲載され、「当社はハッピーセット関連施策見直しの一環として、8月29日(金)開始を予定しておりましたハッピーセットのキャンペーンの実施を見送ります」と発表。当該期間中については「ハッピーセットをお買い求めのお客様には、過去のキャンペーンで配布されていたおもちゃ等をご提供します」と伝えた。
マクドナルドでは、8月9日から開催した『ポケモン』の限定カードなどをおまけとしたハッピーセット企画において各地の店舗で買い占めが発生した。
商品の放置・廃棄や転売行為などがSNS上などで多数確認され、同社は「このたびの状況は、私たちが長年大切にしてきた『お子さまとご家族に楽しい食体験を提供する』という理念やレストランとしての姿勢に明確に反しており、当社の対応が不十分であったことを厳粛に受け止めております。再発防止のため、以下の対応を早急かつ徹底して講じてまいります」と謝罪する事態に陥っていた。
