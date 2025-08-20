群馬のおいしいお酒とグルメが集結！北関東最大級の試飲イベント「KANPAI! GUNMA 」
群馬県・群馬県酒造組合・群馬県酒造協同組合は10月3日〜4日、北関東最大級の試飲イベント「KANPAI! GUNMA 2025」を、Gメッセ群馬で開催する。
北関東最大級の試飲イベント
会場には、30を超える酒ブースが並ぶ。群馬県内の日本酒はもちろん、茨城・栃木・埼玉・新潟・長野からも酒蔵が出店。日本酒以外にも、クラフトビールやワイン、シードル、ジンなどさまざまなお酒も勢ぞろいする。
県産食材を使ったこだわりのグルメブースも出店。気軽に日本酒の楽しみ方を体験できる特設ブースや、お酒をより深く味わう特別セミナーも実施予定。
入場料は無料。試飲にはチケットが必要（前売券11枚綴り3,000円、当日券11枚綴り3,500円、4枚綴り1,500円）。
