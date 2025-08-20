本田朋子アナ、五十嵐圭選手と“ラブラブ”夫婦ショット＆家族ショット添えて誕生日を報告「42に見えないです」
フリーアナウンサーの本田朋子が20日、自身のインスタグラムを更新。夫でプロバスケットボール選手の五十嵐圭（45／新潟アルビレックスBB所属）との家族ショットを添えて42歳の誕生日を迎えたこと報告した。
【写真】本田朋子アナ＆五十嵐圭選手の家族4ショット
本田は「42歳になりました」と書き出し「友達家族と賑やかに過ごせ、とても楽しい一日に。そして、みんなが協力してくれて、参加できないはずの主人がサプライズ登場」とつづり、夫、長男、長女との家族4ショットを披露した。
続けて、五十嵐が大きな花束を持った本田の肩に手を回した“ラブラブ”夫婦ショットもアップ。仲むつまじい姿を垣間見せた。
五十嵐も自身のインスタグラムを更新。「いつもありがとう。負担をかけてしまっているけど、これからもよろしくお願いします。この1年も体調に気をつけて過ごしてね。おめでとう。ありがとう」と、本田への思いをつづっている。
この投稿に「おめでとうございます！しかし42に見えないです」「朋子さんお誕生日おめでとうございます」「朋ちゃん、お誕生日おめでとう 素敵な１年になりますように」などと祝福のコメントが寄せられている。
