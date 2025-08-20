木下優樹菜、野菜たっぷりのデトックススープ公開「ヘルシーで美味しそう」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】元タレントの木下優樹菜が20日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】木下優樹菜「美味しそう」と話題の具だくさんスープ
木下は「デトックスすぅぷ【ミネストローネ】」と添え、調理中のスープを公開。ブロッコリー、キャベツ、人参、玉ねぎなど、野菜がたっぷりと入っている。
この投稿にネット上では「ヘルシーで美味しそう」「真似したい」「具だくさんで素敵」「料理上手」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
