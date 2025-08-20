Aぇ! group末澤誠也＆草間リチャード敬太、迫力のセットに“同じ動き”で興奮 パフォーマンスも絶賛「関西やったら喧嘩になる（笑）」【STOMP ストンプ】
【モデルプレス＝2025/08/20】Aぇ! groupの末澤誠也と草間リチャード敬太が8月20日、都内にて行われた「STOMP ストンプ」初日囲み取材会に出席。ストンパーによるパフォーマンスを観覧した感想のほか、2人がストンプに挑戦したことについて振り返った。
【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ
今回、スペシャルサポーターを務める末澤＆リチャード。囲み取材前に実施されたストンパーによるパフォーマンスを観覧した末澤は「前に観させてもらったときと比べて人数も違いますし、レベルも違うなって。あの時は相当軽くやっていたなと思うぐらい、迫力とエネルギーがあって、またより一層本番になるとくるものもあると思います」と絶賛した。
また、日常にあるモップやドラム缶を叩いてパフォーマンスを行うことから「あんなぶつけ方したら、関西やったら喧嘩になるなって（笑）。そんなユニークさもありながら、皆さんの表情もワクワクするような気分で観ていたので、本番を含めて楽しみになりました」と語った。
リチャードは「臨場感がすごかったですね。初めてセットを見て『ここにも（パフォーマンスに使う道具が）あるんや』という気づきもあって、そこから音が鳴り出したらもう止まらない。迫力は前回とは全然違いましたね。これは興奮するなと思いますし、客席で観ていて自然と体が動き出すなって思って、横観たら末澤もそうなってた（笑）」と告白。「やってみたいなと思いました。けど、いざステージに立ってやったら体力が持たないだろうなと思いました」と明かしていた。
以前の会見で、自分たちのライブに「STOMP ストンプ」のパフォーマンスを取り入れたいと話していた末澤。今回のパフォーマンスも観て、気持ちに変化はあったか問われると、末澤は「本当にその気持ちがなくなりましたね（笑）」ときっぱり。その理由について「中途半端な気持ちではできないと思うし、“Aぇ”はなかなか揃わないので、普段の相当な時間と練習が必要かなと思いますけど…」と口にしつつ「でもこれができたら、また1つ僕らがライブをするときの可能性は広がるなとは思いました」と振り返った。
リズムが刻まれているという意味では、自分たちと通ずるものがあるのではないかと尋ねられると「そうですね、僕たちもバンドをやっているので」と話し、「僕たちはクリックっていうのを聴きながらやっているのですが、ストンパーの皆さんは自分たちのリズム感でやられているので、本当に日々の鍛錬がすごく大事なんだろうなと思いますね」と語った。
2人は、「STOMP ストンプ」に出演しているストンパーとコラボパフォーマンスをしたことも。そのときの感想を問われた末澤は「めちゃくちゃ難しかったですよ。もうわけがわからなくなって」と告白。また、リチャードは「前回やらせていただいた時は僕がスタートでやらせてもらったので（入りが）分かったのですが、間から入るときは全然分からなくて、もうずっと（足踏みしていた）」と再現しながら語った。
その時の2人のパフォーマンスについて聞かれたストンパーは「リズムが（体に）入ってからは、すごくうまく取り入れていたと思います。我々も習得まで時間がかかりますが、あの時よくできていたと思いました」とコメント。これを聞いた2人は「ちょっと、ほっとしましたね（笑）」と安堵の表情を見せていた。
「STOMP ストンプ」は、1991年にイギリスで初演を果たし、その後29年にわたるニューヨーク・オフブロードウェイでのロングラン上演をはじめ、世界53カ国で1500万人以上の動員数を誇るライブパフォーマンスショー。8月20日〜31日、9月2日に東京国際フォーラム ホールCにて、9月6日・7日には大阪オリックス劇場にて来日公演が行われる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ
◆末澤誠也、パフォーマンスを絶賛「関西やったら喧嘩になる（笑）」
今回、スペシャルサポーターを務める末澤＆リチャード。囲み取材前に実施されたストンパーによるパフォーマンスを観覧した末澤は「前に観させてもらったときと比べて人数も違いますし、レベルも違うなって。あの時は相当軽くやっていたなと思うぐらい、迫力とエネルギーがあって、またより一層本番になるとくるものもあると思います」と絶賛した。
リチャードは「臨場感がすごかったですね。初めてセットを見て『ここにも（パフォーマンスに使う道具が）あるんや』という気づきもあって、そこから音が鳴り出したらもう止まらない。迫力は前回とは全然違いましたね。これは興奮するなと思いますし、客席で観ていて自然と体が動き出すなって思って、横観たら末澤もそうなってた（笑）」と告白。「やってみたいなと思いました。けど、いざステージに立ってやったら体力が持たないだろうなと思いました」と明かしていた。
◆末澤誠也「STOMP ストンプ」パフォーマンスをグループに還元？「可能性は広がるな」
以前の会見で、自分たちのライブに「STOMP ストンプ」のパフォーマンスを取り入れたいと話していた末澤。今回のパフォーマンスも観て、気持ちに変化はあったか問われると、末澤は「本当にその気持ちがなくなりましたね（笑）」ときっぱり。その理由について「中途半端な気持ちではできないと思うし、“Aぇ”はなかなか揃わないので、普段の相当な時間と練習が必要かなと思いますけど…」と口にしつつ「でもこれができたら、また1つ僕らがライブをするときの可能性は広がるなとは思いました」と振り返った。
リズムが刻まれているという意味では、自分たちと通ずるものがあるのではないかと尋ねられると「そうですね、僕たちもバンドをやっているので」と話し、「僕たちはクリックっていうのを聴きながらやっているのですが、ストンパーの皆さんは自分たちのリズム感でやられているので、本当に日々の鍛錬がすごく大事なんだろうなと思いますね」と語った。
◆末澤誠也「STOMP」挑戦を回顧 草間リチャード敬太は“足踏み”で対応
2人は、「STOMP ストンプ」に出演しているストンパーとコラボパフォーマンスをしたことも。そのときの感想を問われた末澤は「めちゃくちゃ難しかったですよ。もうわけがわからなくなって」と告白。また、リチャードは「前回やらせていただいた時は僕がスタートでやらせてもらったので（入りが）分かったのですが、間から入るときは全然分からなくて、もうずっと（足踏みしていた）」と再現しながら語った。
その時の2人のパフォーマンスについて聞かれたストンパーは「リズムが（体に）入ってからは、すごくうまく取り入れていたと思います。我々も習得まで時間がかかりますが、あの時よくできていたと思いました」とコメント。これを聞いた2人は「ちょっと、ほっとしましたね（笑）」と安堵の表情を見せていた。
◆ライブパフォーマンスショー「STOMP ストンプ」
「STOMP ストンプ」は、1991年にイギリスで初演を果たし、その後29年にわたるニューヨーク・オフブロードウェイでのロングラン上演をはじめ、世界53カ国で1500万人以上の動員数を誇るライブパフォーマンスショー。8月20日〜31日、9月2日に東京国際フォーラム ホールCにて、9月6日・7日には大阪オリックス劇場にて来日公演が行われる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】