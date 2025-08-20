ゆうこす「大学生の妹と愛犬と息子」リビングでの3ショット公開「癒し空間」「幸せそう」
【モデルプレス＝2025/08/20】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が8月19日、自身のInstagramのストーリーズを更新。家族との温かい日常を公開し、反響が寄せられている。
ゆうこすは「大学生の妹と愛犬と息子 癒しハウス」と家族との穏やかな時間を報告。リビングで妹が息子の世話をしながら愛犬と過ごす温かい家族の様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「癒し空間」「家族愛を感じる」「微笑ましい光景」「妹さん優しい」「愛犬も可愛い」「幸せそうな家族」といった声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」のボーカルで、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
