バイきんぐの小峠英二が１９日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「小峠英二のなんて美だ！」で、新婚妻をどう呼んでいるか？の質問に照れながら答えた。

番組冒頭、この日のキュレーター役のラバーガールの大水洋介が、家族でブルーベリー狩りに行き幸せを感じた〜などとわざとらしく振り返り、小峠に「最近、幸せですか？」などと聞いた。

実は小峠が結婚を発表してからこの日は初収録。あまりのわざとらしさに、小峠は半笑いで「結婚しました、結婚しました」といい「知ってるだろ」とラバーガールにツッコんだ。

小峠は「まだ一緒に住んでいない。もうすぐ住むことになる」といい、テロップでは「収録翌日から幸せな２人暮らしがスタート」と説明。なぜすぐに一緒に住んでいないのか？という問いには「一人暮らししかしたことがない。誰かと暮らしたことがない。相手も。だからお互い慎重になっている」と説明。

すると大水が「奥さんのことはなんて？」と小峠を逃がさず。小峠は「ええ、まあまあ、ミカちゃんと…」とお相手の呼び名も恥ずかしそうに告白。交際期間も「３年ぐらい」と明かしていた。