¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¿·ÈÖÁÈ¡¡ºÇ¿·À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç£¹£¶¡ó¤¬¡ÖÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ù¤¡×¤È²óÅú¡á±Ñ»æÊóÆ»
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó£²¤Ï£²£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î£¹£¶¡ó¤¬¡ÖÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡×¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ»æ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬£±£¹Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó£²¤âÁ´£¸ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥·¡¼¥º¥ó£±¤òÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç´û¤Ë»£±Æ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥á¡¼¥¬¥ó¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÅ¡Âð¤ËÍ§¿Í¤ä¥»¥ì¥Ö¤ò·Þ¤¨¡¢ÎÁÍý¡¢¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¡£Àè½µ¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Ï¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡Ä°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¤Ï£¸·î£²£¶Æü¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤·¤«¤·Æ±»æ¤¬£¸·î£±£µÆü¸á¸å£±£²»þ¤«¤é£±£¹Æü¸áÁ°£¸»þ£³£°Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢°Õ³°¤Ê¿ô»ú¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡ÅêÉ¼¤·¤¿£³£·£¸£²¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ê¤ó¤È£³£¶£³£²¿Í¤¬¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ù¤¡×¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¡£¼Â¤ËÁ´ÂÎ¤Î£¹£¶¡ó°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¿ô»ú¤À¡£¡ÖÈÖÁÈ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£±£±£´¿Í¤Ç¡¢£³£¶¿Í¤¬¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Îº£¸å¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖÈà½÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸«¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡ª¡¡»ëÄ°¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡Ø·ù°»ëÄ°¼Ô¡Ù¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡»ëÄ°¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÈãÉ¾²È¤âÈà½÷¤Îµ¶¤ê¤ÎÉÔ¼«Á³¤ÊÈÖÁÈ¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ºî¤Î¸ø³«Æü¤Ï¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¿·¤¿¤Ê¡ÖÊ£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯·ÀÌó¡×¤ò·ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Î¤ï¤º¤«¿ôÆü¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ø¤ÎàµÕÉ÷á¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
