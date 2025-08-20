歌舞伎で風紀が乱れる？江戸時代に歌舞伎や相撲が”危険視”されていた理由【後編】

女相撲に力士くずれ

【前編】では、江戸時代の歌舞伎に対する規制やさまざまな興行について説明しました。

本稿では、そうした芸能ジャンルと無頼者との関わりなどについて見ていきましょう。

前編で相撲の話をしましたが、江戸時代には女性力士による女相撲の興行もあり、江戸では女性と盲人の相撲が人気を博しています。

女性力士も体格が立派だったようで、『仕掛人 藤枝梅安』に登場する音羽の半右衛門の妻・おくらが、「まるで女相撲を見るような大女」と紹介されるシーンがあります。

相撲は吉原遊廓・歌舞伎と並ぶ「江戸の三大娯楽」で、活躍すれば江戸のスターとして持てはやされました。

しかし、夢破れて国に戻る力士くずれもおり、それが腕力を買われて博徒の一員になって、賭場の用心棒になったりケンカに駆り出されたりすることもあったようです。

そういえば飯岡助五郎や勢力富五郎など力士出身の著名な博徒も多く、相撲と博徒が紙一重だったのがうかがい知れますね。

光台寺にある飯岡助五郎の墓（Wikipediaより）

興行界と近代の無頼者

近世までの無頼者は、博打を生業とする「博徒」と、露天商を営む「テキヤ」が中心でした。

しかし、近代に入ると下層労働者から成り上がった新興の無頼者が登場し、興行との結び付きを深めていきます。

この時期以降の明治時代の興行師には博徒を兼ねた者も存在し、縄張りを侵されると暴力的な手段で対抗することも珍しくなかったようです。

江戸時代から明治時代の博徒の代表格・清水次郎長（Wikipediaより）

そんな状況下で、相撲や歌舞伎などの地方巡業は、地元の無頼者が勧進元となって取り仕切るようになります。

やがて映画や流行歌・芝居などの娯楽が登場しますが、それらの興行も無頼者の支えなくしては成り立たないものでした。

人気の流行歌手や映画界のスターが、無頼者の親分の酒盛りに侍らされるのも当然の光景だったのです。

戦後に進んだ規制

また、狭い区域に多くの観衆を集めるという構造上、興行は暴力による妨害に弱いという側面もありました。

当時は警備会社も無かったので、無頼者の暴力から身を守るために別の無頼者をボディーガードとして使うことも、当たり前のように行われていたのです。

このような、無頼者による興行界の支配は戦後しばらく続きましたが、昭和36年(1964)に警視庁が組織暴力犯罪取締本部を設置します。

警視庁本部庁舎（Wikipediaより）

これにより、無頼者が運営する興行会社は締め出され、「表立って」組織が興行に関与する機会は激減しました。

最近では、エンタメ業界における無頼者や暴力団との繋がりは、少なくとも昔に比べれば希薄になったイメージがあります。

しかし平成の時代までは芸能界イコール暴力団という図式が多くの人の頭の中にインプットされていたと思います。こうした図式の源流は、はるか江戸時代にまで遡ることができるのです。

参考資料：縄田一男・菅野俊輔監修『鬼平と梅安が見た江戸の闇社会』2023年、宝島社新書画像：Wikipedia