8月19日、元「NEWS」の手越祐也が、10月期のドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）に出演することが発表された。久しぶりのドラマ復帰となるが、手越の “タトゥー” が注視されているようだ。

現代社会でさまざまな偏見のなかで生きる人々を描いた同作は、完全オリジナルストーリーのホーム＆ラブコメディを謳っている。

「及川光博さんが主演を務め、手越さんはゲイの中学教師役を演じます。手越さんが連続ドラマに出演するのは、2018年の『ゼロ 一獲千金ゲーム』（日本テレビ系）以来、7年ぶりです」（スポーツ紙記者）

金髪が特徴的な手越だが、公開されたドラマのビジュアル写真では黒髪になっていた。Xでは《手越って全然気づかんかった！》《髪黒いと別人級だな手越くん》など、驚く声があがっている。

手越は2020年に旧ジャニーズ事務所を独立後、テレビから姿を消した時期もあった。ただ、2024年10月にかつてレギュラー出演していたバラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）に出演したのを機に、再び露出を増やしている。ドラマ復帰も決まり、期待が高まるが、懸念されることもあるという。

「手越さんの右腕と右手首には、タトゥーが入っており、Instagramでも隠さずに披露しています。近年、タトゥーを公表する芸能人は増えていますが、日本ではまだ抵抗を覚える人も多く、最近もシンガーソングライターのあいみょんさんのタトゥーが物議を醸しました。

手越さんもテレビ出演が増えるなか、SNSでは、腕のタトゥーを気にする声も多かったのです。今回公開されたドラマの写真では、長袖を着ていましたが、実際のシーンではどうなるか気になるところです」（芸能記者）

くしくも、かつて手越と同じ事務所に所属していた、元「King ＆ Prince」の岩橋玄樹も、7月期のドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた』（TOKYO MX）で主演を務め、7年ぶりに俳優復帰を果たした。ただ、タトゥーに関して、ドラマ内で “異変” も見られたという。

「岩橋さんは肩から腕まで大きなタトゥーを入れています。ただ、ドラマでは、ほかの共演者が半袖のTシャツを着るなか、岩橋さんだけ長袖を着る場面が多く、SNSでは、『タトゥーを隠すためでは？』と指摘されていました。やはり、テレビでタトゥーを露わにするのは難しいのだと思われます。

手越さんの場合、10月期のドラマであることを考えると、ほかの出演者も長袖を着るでしょうから、そこまで違和感はないかもしれません」（前出・芸能記者）

7年ぶりのドラマで、手越はどんな演技を見せるのか。