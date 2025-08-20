秋の行楽や年末年始の旅行がお得に！JR東海ツアーズ「2WEEK SALE」開催中だよ〜《9月1日まで》

JR東海ツアーズでは、2025年8月18日から9月1日12時59分までの14日限定で、人気企画「2WEEK SALE」を開催しています。

年末年始の旅行もお得に

25年8月18日13時から9月1日12時59分までの14日間限定で、10月以降の「新幹線＋ホテル」を使った旅行がお得に購入できる「2WEEK SALE」が開催中です。

新幹線の時間変更が無料で、何度でも変更可能なほか、1か月以上先の旅行でも予約と同時に利用新幹線が確定するのは「EX旅パック」だけ。

【2WEEK SALE】、【2WEEK SALE】年末年始もおトクにGO！と記載されたこだわりツアーが対象です。

対象旅行期間は以下の通り。

【2WEEK SALE】

10月1日出発から12月25日帰着分まで（施設によって一部除外日があります）。

・【2WEEK SALE】年末年始もおトクにGO！

12月26日出発から26年1月4日帰着分まで（施設によって一部除外日があります）。

対象エリアは以下の通り。

・【2WEEK SALE】

東京、舞浜、新浦安、神奈川、静岡、愛知、三重、岐阜、京都、奈良、滋賀、大阪、ユニバーサルシティ

なお、愛知／三重／岐阜エリアは中国発の設定がありません。京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティエリアは中国および九州発の設定がありません。

・【2WEEK SALE】年末年始もおトクにGO！

東京、舞浜、新浦安、神奈川、静岡、愛知、三重、岐阜、京都、奈良、滋賀、大阪、ユニバーサルシティ

なお、岐阜（高山・下呂）は年末年始期間のみ中国発の設定があります。三重／岐阜（市内）は中国発の設定がありません。大阪／ユニバーサルシティエリアは中国および九州発の設定がありません。

詳細は特設サイトから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部