【アーケードアーカイブス 航空騎兵物語】 8月21日 配信予定 価格： 837円（PS4） 838円（Switch） 【アーケードアーカイブス2 航空騎兵物語】 8月21日 配信予定 価格： 1,100円（PS5、Xbox Series X|S）

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用シューティング「アーケードアーカイブス 航空騎兵物語」および、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用シューティング「アーケードアーカイブス2 航空騎兵物語」をそれぞれ8月21日より配信する。価格は837円より。

「航空騎兵物語」は1988年にSNKから発売されたシューティングゲーム。戦闘用ヘリを操縦して敵国と戦い、故郷に平和をもたらすことが目的の縦シューティングゲームになっている。男たちは家族を守るために強大過ぎる圧倒的な力で戦うが、すべてを破壊したその果てに何を得るのかが問われるという。

「アーケードアーカイブス2」シリーズには、「オリジナルモード」、「ハイスコアモード」、「キャラバンモード」、「タイムアタックモード」が収録されている。セーブスロットを複数実装し、プレイをやり直すことができる巻き戻し機能や、すぐにゲームを始めたい人のためのクイックスタート機能も実装されている。

公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。8月21日からは「航空騎兵物語特集」が配信される予定となっている。

