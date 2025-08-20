俳優のオダギリジョーが脚本・監督・編集・出演の“4役”を務めることで注目されている映画『THEオリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』。8月16日に公式Xが更新され、今作の場面写真を公開したのだが、ある女優の近影が話題となっている。

「同作は、狭間県警鑑識課警察犬係のハンドラー・青葉一平とその相棒である警察犬オリバーを中心に描かれます。オダギリジョーさんはなんと、犬のオリバーを演じています。2021年にドラマが放送され、今回はその劇場版、ということですね。

16日に公開された場面写真では、ドラマに続き主演の池松壮亮さんの写真が公開されましたが、映り込んでいるのは犬姿のオダギリジョーさんと、劇場版からのキャストである深津絵里さん。オダギリジョーさん演じる直立不動の犬と、驚愕の表情を浮かべる池松さん、そして神妙な顔つきの深津さんという、なんともシュールな一枚です」（芸能記者）

Xでも深津の登場に関しては《ふかっちゃんの映画が見られるっていうのがなによりもうれしい》《観たい！》《これか、おもしろそう♪》といったコメントが寄せられている。

この写真の場面が何を表しているのか不明であるばかりか、同作の内容自体も謎が多い。一方、キャストは池松らのほかに、麻生久美子、本田翼、吉岡里帆、黒木華、佐藤浩市らそうそうたる面々だ。

「深津さんが映画に出演するのは、2017年公開『サバイバルファミリー』以来8年ぶりとなります。深津さんは、2012年頃から徐々に仕事をセーブするようになり、出演作を選んでいるともいわれます。

近年の出演作は、2021年後期のNHK連続テレビ小説 『カムカムエヴリバディ』と、声優を務めた2022年11月公開の劇場アニメ映画『すずめの戸締り』です。とくにNHK連続テレビ小説 『カムカムエヴリバディ』では、オダギリジョーさんと夫婦役で出演しており、今回も彼が制作にかかわる映画での共演となりました。朝ドラファンからは『カムカムの夫婦が返ってきた！』と、期待が寄せられているんです。また、露出の少ない深津さんに対して『もっと見たい人、沢山いるはず』などの声もあがっています」

深津のファンにとっては公開が待ち遠しいことだろう。