NiziU・AYAKA「真剣さが伝わるかなと思って…」大学入試の面接が不安なリスナーに、とっておきの秘儀をアドバイス！
ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。
8月14日（木）の放送では、MAYA・AYAKA・MAYUKAの3人が登場。生徒（リスナー）と直接電話をつなぎ、大学入試の面接に関するお悩み相談に答えていきました。
――17歳リスナーのお悩みは…？
MAYA：今週のNiziU LOCKS!では、毎日4日間、生徒のみんなの近況を、直接電話して聞いています！ 今日も、早速電話しちゃいましょう！ もしもし〜！
リスナー：もしもし〜！
MAYA：こんにちは〜！
リスナー：こんにちは〜！
MAYA：NiziUのMAYAと！
MAYUKA：MAYUKAと！
AYAKA：AYAKAです！
MAYA：お名前聞いてもいいかな？
リスナー：17歳、ラジオネーム「リストモ」です！
MAYA：ちなみに今何年生ですか？
リスナー：高校3年生です。
MAYUKA：3年生か。
AYAKA：LJKってやつじゃない（笑）？
MAYA：まだ使うのそれ（笑）？
AYAKA：使わないの？
リスナー：使ってます（笑）。
AYAKA：よかったー（笑）！
MAYA：ちなみにリストモちゃんは、この夏に何か悩みがあるって聞いたんだけど、なにかな？
リスナー：自分を上手にアピールする方法がわからなくて、悩み続けています。
AYAKA：アピールする場所があるのかな？
リスナー：大学受験があって、面接を受けます。
MAYUKA：緊張するやつや。
MAYA：その面接って、いつあるんですか？
リスナー：9月の終わり頃から、10月です。
AYAKA：もうすぐだ。
MAYA：じゃあ、何か準備とかしてるの？
リスナー：今は質問の答えを考えてます。
AYAKA：どんなこと聞かれるんだろう？
MAYA：面接は今まで何回かやったことある？
リスナー：高校受験のときに、1回やったことがあります。
MAYA：そのときはどうだった？
リスナー：めっちゃ緊張しちゃって、うまく喋れなかったです……。
MAYA：そうだったんだ。高校のときって、何聞かれた？
リスナー：志望理由とか、あと大学入ったらやりたいこととかです。
AYAKA：お、じゃあ大学に行ったらやりたいことは何ですか？
リスナー：書道部に入って、書道パフォーマンスをしたいです。
MAYA：素敵〜！
AYAKA：めちゃめちゃ良い！
MAYA：今、先生は心を動かされました！ すごく！ 素敵だなって思った！
AYAKA：あと、大学で何勉強したいですか？
リスナー：古典とか勉強したいです。
AYAKA：それはなんでですか？
リスナー：昔の話を聞くのがすごく楽しくて、勉強したいです。
AYAKA：全然もう、合格じゃん？
MAYA：新井先生（笑）。
AYAKA：でもやっぱり、いざ面接の雰囲気になっちゃうと、なんか違うよね？
MAYA：自分が考えるに、緊張する理由ってなんだと思う？
リスナー：多分、自分の声があんま好きじゃなかったりする……。
MAYA：さっき、「もしもし〜！」って言ったときに、「かわいい声！」って思って。そんなこと、思わなくていいよ！ 自信持って！ そこは私たち3人から伝える！ めちゃめちゃ自信のポイントだったじゃん！
MAYUKA：AYAKAが受験のときは面接あった？
AYAKA：高校受験のときにあったけど……。
MAYUKA：どうやった？
AYAKA：（答えを）忘れた質問とかもあって、笑ってごまかしてた（笑）。
MAYA：私もやったんやけど、噛んじゃったら、「あ……！」ってなっちゃうやん？ そこで、「すいません、噛んじゃいました！ もう1回言わせてください！」って、あえてその失敗をポジティブに活かすというか、明るくしてたら、「全然ゆっくりで大丈夫ですよ」って言ってくれたから、リラックスして話せたね。
AYAKA：でも正直、（面接って）慣れてる人のほうが少ないと思うから。
MAYUKA：全員緊張してるもんな。
AYAKA：逆に当たり前だと思っていっちゃえばいいんじゃないかな？
MAYA：Nizi Projectのときは、もう話さなきゃいけなかったじゃん？
MAYUKA：「とりあえず何か喋らないと」って、緊張しながらもそう思った記憶があったけど、何喋ったんやろ……？
MAYA：最初の頃は私も受け答えがほんとに下手くそで。今もそんなに上手いほうではないけど、少しずつ慣れだと思うから。最初はやっぱ緊張していても全然大丈夫だと思う。
AYAKA：あと面接官の人の目を見るとか。私は目を見つめてたら、真剣さが伝わるかなと思って、見すぎてる程度で見てました（笑）。
MAYUKA：なるほどね。そういうのもありやな。
MAYA：どうかな？ 今、ちょっとできそうって感じになったかな？
リスナー：やる気が出てきました（笑）。
MAYA：でも本当に、素敵な声を持ってるし、夢がしっかりしてるから、それは伝わると思う！
MAYUKA：あと、NiziUの3人が受かるって言ってるから、絶対受かります！
MAYA：絶対受かる！
AYAKA：大丈夫！
MAYA：自信持ってね。私たちもずっと応援してるから！ 「受かったよ！」って報告もしてくれたら嬉しいな！
リスナー：はい！
MAYA：AO入試頑張ってね！
リスナー：頑張ります！
