すき家に「まぐろ鉄火丼」が新登場！公式アプリで70円引きになるお得なクーポンも。

すき家は、2025年8月19日9時から、「まぐろ鉄火丼」を販売しています。

まぐろ好き必見！今だけ70円引きに

すき家から、暑さが続く日にぴったりな「まぐろ鉄火丼」が登場しています。まぐろの切り身をごはんにのせた、さっぱり系どんぶりです。

人気の"まぐろたたき"と組み合わせた「まぐろ鉄火たたき丼」や、"ねばとろ"具材たっぷりの「ばくだんまぐろ鉄火丼」も登場。

すき家公式アプリで、8月19日9時から26日8時までの期間、「まぐろ鉄火丼」シリーズが70円引きになる「8月得すきクーポン」も配信中です。

対象は、まぐろ鉄火丼・まぐろ鉄火たたき丼・ばくだんまぐろ鉄火丼・山かけまぐろ鉄火丼の4種類。

利用方法は、すき家アプリで対象商品を選んで注文・決済するか、店頭会計時にアプリのクーポン画面を提示することで利用できます。

・まぐろ鉄火丼

ごはんの上にまぐろの切り身をのせた一品で、鮮やかなまぐろの赤身を頬張れば、旨みが口いっぱいに広がります。

価格は並盛830円、ごはん大盛880円、特盛1330円。

・まぐろ鉄火たたき丼

すき家の人気商品"まぐろたたき"をプラスした「まぐろ鉄火たたき丼」。異なる味と食感を一緒に楽しめます。

価格は並盛1230円、ごはん大盛1280円、特盛1730円。

・ばくだんまぐろ鉄火丼

まぐろに山かけ・オクラ・納豆・おんたまをのせた「ばくだんまぐろ鉄火丼」も新登場です。

価格は並盛1230円、ごはん大盛1280円、特盛1730円。

・山かけまぐろ鉄火丼

赤身のまぐろと、とろりとした山かけが相性抜群の「山かけまぐろ鉄火丼」は、夏にぴったりの食べやすい鉄火丼です。

価格は並盛980円、ごはん大盛1030円、特盛1480円。

クーポンは、1回の会計につき3個まで利用可能で、デリバリーは対象外。

期間中は何回でも利用できます。

株主優待券やお食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンは、店頭での会計時のみ併用可能。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部