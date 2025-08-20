すき家に「まぐろ鉄火丼」が新登場！公式アプリで70円引きになるお得なクーポンも。
すき家は、2025年8月19日9時から、「まぐろ鉄火丼」を販売しています。
まぐろ好き必見！今だけ70円引きに
すき家から、暑さが続く日にぴったりな「まぐろ鉄火丼」が登場しています。まぐろの切り身をごはんにのせた、さっぱり系どんぶりです。
人気の"まぐろたたき"と組み合わせた「まぐろ鉄火たたき丼」や、"ねばとろ"具材たっぷりの「ばくだんまぐろ鉄火丼」も登場。
すき家公式アプリで、8月19日9時から26日8時までの期間、「まぐろ鉄火丼」シリーズが70円引きになる「8月得すきクーポン」も配信中です。
対象は、まぐろ鉄火丼・まぐろ鉄火たたき丼・ばくだんまぐろ鉄火丼・山かけまぐろ鉄火丼の4種類。
利用方法は、すき家アプリで対象商品を選んで注文・決済するか、店頭会計時にアプリのクーポン画面を提示することで利用できます。
・まぐろ鉄火丼
ごはんの上にまぐろの切り身をのせた一品で、鮮やかなまぐろの赤身を頬張れば、旨みが口いっぱいに広がります。
価格は並盛830円、ごはん大盛880円、特盛1330円。
・まぐろ鉄火たたき丼
すき家の人気商品"まぐろたたき"をプラスした「まぐろ鉄火たたき丼」。異なる味と食感を一緒に楽しめます。
価格は並盛1230円、ごはん大盛1280円、特盛1730円。
・ばくだんまぐろ鉄火丼
まぐろに山かけ・オクラ・納豆・おんたまをのせた「ばくだんまぐろ鉄火丼」も新登場です。
価格は並盛1230円、ごはん大盛1280円、特盛1730円。
・山かけまぐろ鉄火丼
赤身のまぐろと、とろりとした山かけが相性抜群の「山かけまぐろ鉄火丼」は、夏にぴったりの食べやすい鉄火丼です。
価格は並盛980円、ごはん大盛1030円、特盛1480円。
クーポンは、1回の会計につき3個まで利用可能で、デリバリーは対象外。
期間中は何回でも利用できます。
株主優待券やお食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンは、店頭での会計時のみ併用可能。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部