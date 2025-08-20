桜島で山体膨張を示す地殻変動が観測されています。

鹿児島地方気象台によりますと、桜島では、きのう１９日午後４時ごろから、島内の傾斜計と伸縮計で、山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。

この山体膨張が一度に解消されるような噴火が発生すると、桜島の島内を中心に、多量の降灰を伴う可能性があるということです。

気象台は、南岳山頂火口と昭和火口で、１キロを超えて飛散する大きな噴石や、小規模な火砕流を伴う噴火が発生するおそれがあるとしています。風下側では降灰に注意が必要です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は、火口からおよそ２ｋｍの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島の降灰予報（定時）

２０日午後３時から２１日午前９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰や小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２０日１５時から１８時まで 北（姶良市加治木方向） １００ｋｍ ７ｋｍ

▼２０日１８時から２１時まで 北（姶良市加治木方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ

▼２０日２１時から２４時まで 北（姶良市加治木方向） １１０ｋｍ ５ｋｍ

▼２１日００時から０３時まで 北（姶良市加治木方向） １１０ｋｍ ５ｋｍ

▼２１日０３時から０６時まで 北（姶良市加治木方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ

▼２１日０６時から０９時まで 北（姶良市加治木方向） １２０ｋｍ ７ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、姶良市、霧島市、出水市、薩摩川内市、曽於市、伊佐市、さつま町、湧水町

熊本県 ：八代市、人吉市、水俣市、芦北町、錦町、多良木町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、上天草市、天草市、津奈木町、湯前町、美里町、山都町

宮崎県 ：都城市、小林市、えびの市、高原町、西米良村、椎葉村

