A¤§¡ªgroupËöß·¡Ö´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥±¥ó¥«¤Ê¤ë¤Ç¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÁð´Ö¤È´¶Æ°
¡¡A¤§¡ªgroup¤ÎËöß·À¿Ìé¡Ê30¡Ë¤ÈÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê29¡Ë¤¬20Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëC¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖSTOMP¡¡¥¹¥È¥ó¥×¡×ÍèÆü¸ø±é½éÆü°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¥ó¥Ñ¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë²»¤ÈÆ°¤¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Áð´Ö¤Ï¡ÖÎ×¾ì´¶¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°¡£¡ÖµÒÀÊ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£²£¤ò¸«¤¿¤éËöß·¤â¡Ê¥ê¥º¥à¤Ë¡Ë¥Î¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é³§¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä¡ª¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡È¶¦ÌÄ¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥ÈÆ±»Î¤ò·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦Æ°¤¤â¤¢¤ê¡¢Ëöß·¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ö¤Ä¤±Êý¤·¤¿¤é¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥±¥ó¥«¤Ê¤ë¤Ç¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡A¤§¡ªgroup¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿Ëöß·¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÀ¨¤¤Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¸È¾²Ä¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃ¤ËA¤§¡ªgroup¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Â·¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤ÈÎý½¬¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ì¤ê¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¥é¥¤¥Ö¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹¤¬¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤ÎºÇ¸å¤ËËöß·¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤â¼ª¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£Éý¹¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ø±é¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Áð´Ö¤â¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£²»³Ú¤¬¹¥¤¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¹¥¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹¥¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é1²ó¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤ÏÍè·î2Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¡£