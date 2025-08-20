43歳でミシンにハマったコカド「今年はアイロン台をもらいました！」 我が家・坪倉由幸からの誕プレを披露「素敵なアイロン台」「家オシャレすぎる!!」
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。お笑いトリオ・我が家の坪倉由幸（47）からの誕生日プレゼントを披露した。
【写真】「家オシャレすぎる!!」部屋に我が家・坪倉由幸からもらったアイロン台を飾ったコカドケンタロウ
今月8日に誕生日を迎えたコカドは「つぼっちからの誕生日プレゼント、今年はアイロン台をもらいました！」と、おしゃれな部屋で木製のアイロン台と坪倉が並んだ写真などを投稿。ハッシュタグでは「#昨年までのプレゼントでトルソーは揃ったので」と話し、一緒に写っている複数のトルソーも坪倉からの過去のプレゼントであることを伝えた。
コメント欄には「さすが坪倉さん」「海外のお部屋みたい」「素敵なアイロン台」「家オシャレすぎる!!」「もぅ趣味を超えて卓越レベル」「最高の誕プレですね」などの声が寄せられている。
コカドは43歳でミシンにハマり、数々の作品をインスタグラムで投稿。以前から、ミシンにまつわるさまざまな話ができるコミュニティを作りたいなどと話しており、今年7月には趣味のミシンに特化したYouTubeチャンネル『コカドミシンクラブ』を開設した。
