元NEWS・草野博紀、20年ぶりのロケ復帰も“上裸”で大絶叫「すげー、ドーパミンめっちゃ出る」 女性客と密着パフォーマンス
元NEWSのメンバーで現在は俳優・アーティストとして活動する草野博紀が19日午後11時放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#8）に出演した。
【写真】筋肉がいっぱい…上裸で雄叫びを上げる草野博紀
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。番組関連動画はSNS総再生数7億回を超え、ABEMA屈指の人気シリーズに成長している。スタジオゲストには、元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と、元AKB48でタレントの河西智美が登場した。
「カメラの前に出るのが20年ぶり」と、久々のロケ参加となる元NEWSのメンバー・草野はお笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人と、新宿にあるマッスルバー『まっちょまっちょ新宿店』に潜入取材。営業開始直後は自信なさげだったものの、初めての接客で“壁ドン・腕立て・腹筋”の初パフォーマンスに挑戦。上半身裸になり、女性客と極限まで密着するパフォーマンスをやりきった草野は「すげー、ドーパミンめっちゃ出る」「気持ちいいコレ、天職かも」と、晴れやかな表情を見せた。
その後、接客にも慣れた草野は、マッチョが注射器で客の口にドリンクを注ぐパフォーマンス“マッチョお注射”を自らおねだりするなど、マッスルバー店員として才能を開花。シャンパンが入ると、西野やほかの店員たちと「大胸筋！大胸筋！大胸筋！」とシャンパンコールで盛り上げ、「今日が俺にとってのマッチョ記念日！」と雄叫びをあげる場面。入店当初より明らかに顔つきの変わった草野は、「ここに来てすげー自信もらった」「筋肉ないし、劣等感があったけど、そこじゃない」と達成感を噛みしめた。
