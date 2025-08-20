『あんぱん』嵩、のぶに声を荒げる 第104回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第104回（21日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】新キャラ続々！新たな相関図に「新鮮」「ワクワク」
前回は、嵩（北村匠海）は「まんが教室」という番組に出演してほしいという健太郎（高橋文哉）の頼みをしぶしぶ承諾する。そして第一回の放送日。生放送でガチガチに緊張する嵩。そんな嵩を、のぶ（今田美桜）がテレビの前で心配そうに見守る中、絵描き歌の初動からミスをした嵩は慌てふためき…!? それからしばらくして、羽多子（江口のりこ）が高知から懐かしい人物を連れてやってくる。
今回は、嵩（北村匠海）はたくや（大森元貴）からテレビドラマの脚本を依頼される。漫画を描くうえでも役に立つはずだと言うたくやに、嵩は漫画を描いていないことを話し、仕事を引き受ける。嵩がこのまま漫画を辞めてしまうのではと心配するのぶ（今田美桜）。そんなある日、カフェで打ち合わせ中の嵩を待っていたのぶは、女性たちに取り囲まれる嵩の姿に唖然とする。その夜、最近の嵩はおかしいと言うのぶに、嵩は思わず声を荒らげ…!!
【写真あり】新キャラ続々！新たな相関図に「新鮮」「ワクワク」
前回は、嵩（北村匠海）は「まんが教室」という番組に出演してほしいという健太郎（高橋文哉）の頼みをしぶしぶ承諾する。そして第一回の放送日。生放送でガチガチに緊張する嵩。そんな嵩を、のぶ（今田美桜）がテレビの前で心配そうに見守る中、絵描き歌の初動からミスをした嵩は慌てふためき…!? それからしばらくして、羽多子（江口のりこ）が高知から懐かしい人物を連れてやってくる。